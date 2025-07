Reportan detención de mexicano; fue enviado al centro de Alcatraz

Familiares del mexicano Carlos Martín González denunciaron la detención del joven de 26 años por una infracción vial menor en Estados Unidos, lo que dio inicio a un calvario que terminó con él detenido en la temible prisión conocida como Alcatraz de los Caimanes, en Florida.

De acuerdo con la cadena Univisión, el mexicano ingresó a Estados Unidos con una visa de turista en regla.

Sin embargo, el 7 de julio, cuando viajaba en autopista, fue detenido por la Patrulla de Carreteras de Florida. El argumento fue que el vehículo en el que se transportaba no tenía un registro válido.

Tras revisar sus documentos, y a pesar de que se trataba de una infracción vehicular menor, los agentes emitieron una retención migratoria y, a partir de ese momento, quedó bajo custodia del sistema migratorio federal estadounidense.

La familia afirmó que Carlos fue trasladado de inmediato al centro de detención para migrantes Alcatraz de los Caimanes, que se ubica en una zona pantanosa y donde ha habido múltiples denuncias por parte de los detenidos.

Las quejas van de la falta de agua a los alimentos en mal estado y la imposibilidad de comunicación. La familia explicó que Carlos no ha podido recibir visitas de sus familiares, ni comunicarse con abogados, ni hablar con las autoridades consulares mexicanas.

"El problema es que mientras no le asignen un número de caso migratorio, nadie puede intervenir legalmente en su defensa", dijeron allegados a Univision.

"No hay litigio porque no hay número de caso. La abogada ha enviado cartas, pero no hay respuesta", explicó un familiar al medio.

Lo único que se le ha permitido al mexicano es hacer llamadas prepagadas de no más de cinco minutos.

Univisión informó que el padre de Carlos viajó de México a Estados Unidos para tratar de ayudarlo, pero no ha podido verlo. "No entendemos por qué lo tratan como a un inmigrante indocumentado. Tiene visa vigente, entró de forma legal. ¿Por qué encerrarlo en un centro como ese?", dijo el padre a la cadena noticiosa.

Subrayó que su hijo no tiene antecedentes penales.

De acuerdo con una lista publicada por el diario Miami Herald, ya hay más de 700 personas retenidas en Alcatraz de los Caimanes. Congresistas que pudieron visitar el lugar denunciaron condiciones de hacinamiento y porciones insuficientes de comida, entre otros problemas.

Familiares de los detenidos señalan que éstos se encuentran en condiciones de higiene deficientes, bajo temperaturas extremas y con alimentos echados a perder. El gobierno estadounidense rechaza las acusaciones.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo a principios de julio que enviaría una "nota diplomática para que los mexicanos detenidos [en Alligator] sean devueltos de inmediato a nuestro país" y para evitar que otros mexicanos que sean detenidos sean enviados a ese lugar.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV