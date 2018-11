Reportan desaparición de migrante hondureña que rechazó comer frijoles

Miriam Celaya es una migrante hondureña que alcanzó fama en las redes sociales luego de que en un video se mostrara su negativa a comer un plato de frijoles que se le ofreció en un albergue en Tijuana. Hoy, su hermana, Mirna reporta que desconoce su paradero desde el pasado 20 de noviembre.

"Quiero pedirle a los mexicanos que tóquense el corazón, tengan compasión de mi hermana"

Según informó la hermana de la integrante de la caravana migrante en un video que envió al diario HuffPost México, la centroamericana está desaparecida. Denunció que la mujer no contesta su teléfono celular desde el pasado martes y tampoco la ha observado en los videos y fotografías de la caravana. Además de no haber sido encontrada en diez refugios donde la han buscado.

Con llanto durante su intervención, aseguró que su hermana le mandó un mensaje de voz en que parece despedirse: "hermana, te quiero mucho, te amo; que sea la voluntad de Dios y no la mía, ni la de nadie, sino la de él". Agregó que "desde ahí yo no he vuelto a saber nada de mi hermana".

Mirna Celaya relató que ha intentado establecer comunicación con su hermana, pero no contesta su teléfono. También ha recurrido a mensajes de texto, pero el resultado es el mismo. "No me he vuelto a comunicar con ella. Su teléfono está deshabilitado, está apagado. Le mando mando mensaje, le llamo y no contesta. No sé nada de mi hermana", declaró.

La denunciante compartió que el motivo de Miriam no era quedarse en México, sino cruzar la frontera a Estados Unidos para poder trabajar y obtener los recursos para operar a su hija, Brittany, de 10 años, quien es sordomudo.

El pasado 15 de noviembre, en una entrevista de una cadena alemana, Miriam Celaya criticó la comida que les ofrecieron en un albergue de Tijuana, Baja California. "Mira lo que están dando: puros frijoles molidos, como si le estuvieran dando de comer a los chanchos (puercos). Y ni modo, hay que comernos esa comida porque si no, nos morimos de hambre", comentó.

Después de la difusión de esta entrevista, las redes sociales reaccionaron con críticas, memes y diversos comentarios acerca de la reacción de la mujer hondureña.

Días más tarde, Miriam Celaya grabó un video que fue difundido en medio del escándalo mediático en el que ofreció disculpas a los mexicanos, al tiempo que agradeció la ayuda recibida.

"Yo sinceramente les pido perdón por lo que dije. Humildemente crié a mis hijos cuando no he tenido y si he tenido tortillas yo les he dado a mis hijos".

Sin embargo, la polémica continuó entre los usuarios de las redes sociales. Incluso, Miriam fue blanco de amenazas de muerte de algunas personas que le externaron su indignación por sus comentarios y de forma agresiva le pedían abandonar México.

Ahora es Mirna, a través de su video, quien agradeció a los mexicanos por la ayuda que ha recibido no sólo su hermana, sino todos los hondureños que integran la caravana migrante.

Agregó que ofrece disculpas "por todo lo que está sucediendo. Y mi hermana les pidió disculpas y, por favor, tóquense el corazón. Todos somos seres humanos, todos cometemos errores. Lo importante es que ella rectificó y pidió perdón... Quiero pedirle a los mexicanos que tóquense el corazón, tengan compasión de mi hermana".

"Estoy muy preocupada. Toda mi familia, mi papá está muy preocupado por mi hermana. No sabemos nada de ella ni de las niñas. Ya no sé ni qué pensar. Mi hermana está corriendo peligro por todo lo que ha pasado, lo que ha pasado en las redes, amenazas, todos los memes que han subido de ella, las fotografías. Mi hermana es una persona humilde, no le hace daño a nadie, su único error fue eso que dijo, pero mi hermana pidió disculpas. Pidió perdón. Ellas están corriendo peligro", finalizó Mirna Celaya.

