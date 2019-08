Renuncia Beatriz Mojica al PRD tras 30 años de militancia

La exsecretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Beatriz Mojica, renunció este domingo a 30 años de militancia, ante la previsión de que se cree una alianza entre ese partido y el PRI en su estado, Guerrero.

En una carta que compartió en redes sociales, la también excandidata del PRD al gobierno guerrerense refrendó su compromiso por trabajar de la mano del pueblo, y adelantó que más de 100 mil perredistas en el estado no refrendarán su militancia.

Mensaje al pueblo de Guerrero. Esta decisión es personal, hoy renuncio al @PRDMexico, no me reafiliaré, y acompañaré a los más de 100 mil perredistas guerrerenses que tampoco lo harán. pic.twitter.com/P5HWUvpIha — Beatriz Mojica Morga (@Beatriz_Mojica) August 18, 2019

"Hay quienes plantean la posibilidad de generar una alianza con el PRI, con esa camarilla que tanto daño le ha hecho a nuestro estado […] de ninguna manera respaldaría una alianza con el PRI, ni formal ni de facto, porque eso sería traicionar al pueblo de Guerrero. Por eso he decidido cerrar este ciclo.

"Esta decisión es personal, hoy renuncio al PRD, no me reafiliaré, y acompañaré a los más de 100 mil perredistas guerrerenses que tampoco lo harán", señaló en su misiva de despedida.

Mojica indicó que el sol azteca vivió "momentos duros, obstáculos, traiciones, mezquindad y hasta violencia política de unos cuantos", pero también encontró "el respaldo y las palabras de aliento de muchos militantes y dirigentes".

"Habrá quienes digan que el PRD me dio mucho, desde ya les respondo, yo siempre le entregué mi trabajo, mi lealtad y mi corazón. Mi responsabilidad con la sociedad guerrerense me obliga a tomar una decisión que me duele", precisó.

Mojica Morga se formó como comunicadora social en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y como maestra en políticas púbicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Como perredista fue consejera nacional del partido, diputada federal y presidenta nacional interina.

LS