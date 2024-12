Contar con un vehículo conlleva mucha responsabilidad, por lo que debemos realizar a tiempo el pago de la tenencia y el refrendo, el primero se cobra dependiendo el estado, ya que unos no cobran por esto, por el contrario el refrendo si es obligatorio, ya que es el impuesto por tener las placas.

¿Cuándo es la fecha límite para pagar el refrendo y tenencia en 2025?

Actualmente no sacan la fecha exacta para el límite de estos pagos, pero normalmente los años anteriores tuvieron como último día el 31 de marzo , por lo que se espera que el próximo año sea de la misma manera y tengas disponible 3 meses para realizar el pago .

Si no realizas este pago de forma correcta, podrás tener varias repercusiones, unas de ellas son las siguientes:

No podrás realizar el trámite de reemplacamiento.

Si por algún motivo tu vehículo se va al corralón, será complicado sacarlo de ahí, ya que suelen solicitar que cuentes con los pagos al día.

Se pueden generar cargos adicionales por atraso.

Si en algún momento quieres vender tu vehículo, puedes tener problemas al realizar el cambio de propietario.

Te puede interesar: Fechas para registrarse en la pensión Bienestar adultos mayores 2025

Si vives en Jalisco no te debes de preocupar por el pago de tenencia vehicular , ya que este pago no aplica en el estado, pero el refrendo si, mantente atento a las fechas oficiales y no dejes de cumplir con tus deberes como conductor.

Actualmente en Jalisco el costo del refrendo para autos, camiones y tractocamiones es de 767 pesos y para motocicletas de 328 pesos y se espera que en el año 2025 aumente a 900 pesos y 385 pesos respectivamente .

Lee también: Este es el motivo que causa mayor nivel de siniestros viales

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

HS