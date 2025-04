Este miércoles la Fiscalía de Jalisco confirmó el fallecimiento de Teresa González Murillo, identificada como buscadora y líder de comerciantes ambulantes del Centro de Guadalajara.

De acuerdo con la información de la Fiscalía de Jalisco Teresita, conocida en la ciudad como "La Fayuquera", falleció alrededor de las 7:00 horas en el nosocomio donde se encontraba, luego de que la noche del pasado jueves fuera baleada dentro de su domicilio, ubicado en la colonia San Marcos, en Guadalajara.

Teresita recibió un balazo en el cráneo que la mantenía desde entonces en estado delicado.

Al respecto del fallecimiento colectivos como Luz de Esperanza y Madres Buscadoras de Jalisco se posicionado al respecto para pedir justicia por la mujer.

Las Madres Buscadoras de Jalisco compartieron un comunicado en el cual señalaron que la muerte de Teresita no es solo una tragedia, "sino una advertencia del riesgo que enfrentan cada vez que salen a buscar".

"Nos están matando por buscar a quienes nos arrebataron. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas más deben caer antes de que las autoridades entiendan que no pedimos lo imposible, sino lo justo? Exigimos que su caso no quede en el olvido, que no se le dé carpetazo, que se esclarezca, que se haga justicia y que los responsables paguen", dijo el colectivo.

Teresa González buscaba a su hermano desde septiembre del año pasado. Se trataba de Jaime, visto por última vez el día 02 de ese mes.

A Teresa se le conocía por liderar a los comerciantes ambulantes del Centro de Guadalajara, y fue una de las principales detractoras del programa de erradicación del ambulantaje impulsado en la administración de 2015-2018, e incluso, llegó a encadenarse para protestar en contra de las medidas impuestas para liberar al centro tapatío de aquellos comerciantes fuera de regla

A Teresa también se le señalaba en una denuncia impuesta por presuntos delitos de corrupción y extorsión.

Lo anterior, según se señaló en la denuncia OP2024/19687, en la que comerciantes refirieron que Teresa les exigía cuotas a nombre del ayuntamiento para dejarles trabajar como ambulantes en el Centro Histórico, "auto proclamándose líder de los comerciantes del centro histórico de Guadalajara", además de tenerles amenazados.

