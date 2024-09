El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció que el senador del Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, fue atacado "frente al recinto e incluso le lanzaron gasolina en los ojos cuando estaba frente al recinto de Reforma".

En la sesión celebrada en la Vieja Casona de Xicoténcatl, Fernández Noroña expresó que frente a estos lamentables incidentes, "esta presidencia condena este tipo de eventos y les pide a las autoridades competentes que resguarden el recinto y garanticen la seguridad de las senadoras y los senadores".

Durante la discusión sobre la reforma judicial en el Senado, empleados del Poder Judicial forzaron un receso indefinido al dar un portazo al recinto.

El senador de MC reportó a través de un video que fue agredido por algunos manifestantes, aunque afortunadamente no pasó a mayores.

"Estoy tratando de ingresar al recinto de Xicoténcatl, la verdad es que no me han dejado pasar en ninguno de los accesos, la policía, irónicamente no me dejan hacer mi trabajo, en uno de los accesos lamentáblemente una serie de manifestantes que nos empezaron a agredir, nos echaron gasolina, me echaron gasolina en la cara, en el ojo. Afortunadamente, Diosito me dio dio dos, entonces, estoy bien!", dijo Colosio.

En medio de este clima de conflictividad, Colosio señaló que “todo lo que ha pasado el día de hoy, toda esta serie de agresiones, esta serie de manifestaciones, son producto de la incapacidad de que podamos resolver a través del diálogo las cosas en el Senado, la cerrazón de hablar y la incapacidad de entender que todas y todos somos parte de este mismo país", apuntó.

Como resultado, los senadores se trasladaron en vehículos a Xicoténcatl, donde Fernández Noroña reanudó la sesión del Pleno a las 19:00 horas, donde también dio a conocer la reincorporación de Miguel Ángel Yunes Márquez a partir de este mismo día para continuar con sus labores legislativas.

