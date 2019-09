Reforma educativa no regresa control de plazas a CNTE, dice López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que en la iniciativa de Reforma Educativa - avalada esta madrugada por la Cámara de Diputados- se dé el control de las plazas para docentes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

"No (manejarán las plazas), es un sistema tripartito, donde participa no sólo la CNTE y el SNTE, porque tienen derecho participar, y también los gobiernos locales y el Gobierno federal".

Durante su conferencia de prensa mañanera, en la base aérea militar número 8, el Mandatario dijo que se les está escuchando, se les está tomado en cuenta sus planteamientos, "como a todos los maestros y eso no significa que haya corrupción".

Confió en que la reforma sea avalada por el Senado y se corrija la "mal llamada Reforma Educativa de 2013 aplicada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto".

"Espero que en el Senado se pruebe este conjunto de leyes secundarias para iniciar una etapa nueva, mejorar la educación, desde luego pero no con medidas coercitivas, no privatizando, no convirtiendo en la educación en un privilegios, la educación es un derecho del pueblo".

OA