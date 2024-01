El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el próximo 5 de febrero presentará un paquete de reformas constitucionales en favor de la gente entre las que destacan iniciativas para el bienestar, salarios mínimos, pensiones de los trabajadores, la reforma al Poder Judicial y la reforma electoral, entre otras.

El Mandatario dijo que la presentación de las reformas constitucionales las hará desde el recinto parlamentario de Palacio Nacional, por lo que no asistirá a Querétaro al aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 y en su representación acudirá la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

“No voy a asistir el 5 de febrero a Querétaro, el Día de la Constitución, porque lo que vamos a conmemorar sería aquí en el recinto, en donde se aprobó la Constitución de 1857, y voy a presentar ese día todas las iniciativas de reforma a la Constitución, aquí. Es un paquete de iniciativas que tienen que ver con el bienestar, con salarios, con pensiones, con la reforma al poder judicial, la reforma electoral, la democracia, todo el 5 de febrero”, dijo López Obrador.

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo dijo que a partir del 5 de febrero el Congreso tendrá tiempo para analizar sus reformas y en su caso discutirlas, aprobarlas o rechazarlas.

Expuso que se trata de cambios al marco jurídico “acorde a los nuevos tiempos” que facilite el que avance el proceso de transformación.

“Que se haga realidad la democracia y que nunca más el Gobierno y las leyes estén al servicio de una minoría”, expresó el Presidente.

El Universal

Se preparan para defender reformas constitucionales

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados anunció que “defenderá” el paquete de reformas constitucionales que enviará Andrés Manuel López Obrador, el 5 de febrero.

Entre las reformas que propondrá el titular del Ejecutivo se encuentran las relacionadas con el aumento de los salarios mínimos, el cálculo de las pensiones de los trabajadores, la reforma al Poder Judicial y la reforma electoral, entre otras.

El coordinador de los diputados guindas, Ignacio Mier Velazco, refirió que las reformas tienen puntos positivos y por ello serán respaldadas por el grupo en San Lázaro.

“Enterado que el 5 de febrero el Presidente @lopezobrador_ expondrá detalladamente el paquete de reformas constitucionales para la democratización y fortalecimiento del Poder Judicial; y en materia laboral, para mejorar derechos sociales y economía de las y los trabajadores de MX”, escribió en X.

Añadió que una vez que las propuestas lleguen a la Cámara de Diputados, buscará el consenso con los partidos de la oposición.

“¡No somos ratas!”: López Obrador

Andrés Manuel López Obrador rechazó que su iniciativa de reforma a las pensiones busque que el Gobierno se quede con el dinero de las cuentas individuales de los trabajadores, pues manifestó: “¡No somos ratas, no somos corruptos!”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que esta reforma será general, tanto para los trabajadores que están en el sistema del Seguro Social como para los que están en el ISSSTE.

“Ya he estado escuchando de quienes están pensando que, ¿cómo se llama? (Sergio) Sarmiento que es opositor a nosotros y muy defensor de los patrones, está pensando (...) creo que escribió que lo que queremos es quedarnos nosotros con todos los ahorros, con todas las pensiones. No. ¡No somos ratas no somos corruptos! No es eso”, explicó el Presidente ante los señalamientos.

“Incluso aquí se habló sobre las afores y dijimos que no era un asunto de quien administraba la pensión sino del monto de lo que reciben los jubilados, quién se los entrega si es el Gobierno o es una afore, ese es otro asunto, pero él ya está interpretando que lo que queremos nosotros es quedarnos con todos los ahorros de las afores. Eso fue lo que él manifestó, pues no”, insistió López Obrador.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal agregó: “Cómo me voy a quedar con el dinero si no soy corrupto”.

El Presidente negó que busque quedarse con el dinero de los trabajadores. EL INFORMADOR/ Archivo

Acepta el desafío de sus adversarios para mejorar el sistema de salud

El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la próxima semana se reunirá en Palacio Nacional con gobernadores y funcionarios de su gabinete de Salud para revisar el avance en dejar un sistema de salud público “mejor que el de Dinamarca”.

“Esta semana que viene tengo una reunión con gobernadores y los representantes de salud en los Estados para avanzar más en eso”, detalló el Mandatario en su conferencia matutina.

El Presidente manifestó que acepta el desafío de sus adversarios “que se ríen” de su promesa de dejar un sistema de salud público mejor que el de Dinamarca.

“Así tengo el compromiso y es todo un desafío dejar funcionando como lo merece la gente, como lo merece nuestro pueblo, el mejor sistema de salud público del mundo, acepto el desafío de mis adversarios que se ríen, cuando dije que va a ser un sistema de salud público como el de Dinamarca”, sentenció el Presidente.

“Lo bueno es que tienen sentido del humor, y no va a ser como el de Dinamarca, va a ser mejor, pero hay que seguirle metiendo todos los días, todos los días y vamos avanzando, ya les vamos a informar”, reiteró López Obrador.

El Mandatario insistió en que el sistema de salud en el país mejore. EL INFORMADOR/ Archivo

Voz del experto

Carlos Antonio Reyes Sahagún, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UP

Promete fantasiosas jubilaciones para los trabajadores

Resulta atractivo escuchar que los trabajadores podrán recibir el 100% de su salario en el retiro, como se anunció hace unos días y cuyos detalles saldrán el día 5 de febrero.

Antes de alegrarse hay que poner los pies en la tierra y analizar algunos puntos de las pensiones. Existen varios elementos a considerar, aquí se mencionarán sólo tres fundamentales:

El primero: el ingreso y ahorro de la población. Al terminar la vida laboral no se generan ingresos, pero sí gastos, para ello se debe ahorrar con anticipación y/o estar inscrito en el sistema de pensiones, los cuales son planeados por el Estado, en donde los patrones, trabajadores y Gobierno deben aportar una cantidad del ingreso del trabajador durante un largo tiempo.

Un alto ingreso facilita ahorrar, entre menor ingreso, menor ahorro. En México la desigualdad de ingresos es una de las más altas de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sobre todo en el caso de las personas mayores de 65 años, sólo Costa Rica presenta una mayor desigualdad de ingresos en la tercera edad. Además, en México, el ingreso promedio de los mayores de 66 años en relativa pobreza es muy bajo, México es el país con mayor profundidad de pobreza entre los países de la OCDE.

La primera conclusión es que las pensiones con recursos propios no son viables para la mayoría de la población, o tal vez inexistentes.

El segundo: si no se puede ahorrar, hay que preguntarse si el Gobierno puede subsidiar las pensiones. Para ello tendrían que crearse condiciones y reformas para que las empresas generen riqueza a largo plazo y así sea sostenible el sistema de pensiones, evitar la evasión fiscal y la informalidad.

Primero hay que crear riqueza y luego repartirla. En cuanto al crecimiento económico, observamos que el promedio anual del crecimiento del PIB en el Gobierno actual llegará a 1.0%, superando el 0.06% del Gobierno de Miguel de la Madrid. Cabe señalar que fue de 4.07% con Carlos Salinas, 3.26% con Ernesto Zedillo, 1.84% con Vicente Fox, 1.70% con Felipe Calderón y 2.41% en el de Enrique Peña Nieto. Por lo visto, no se heredarán las mejores condiciones de crecimiento y generación de riqueza. No se puede repartir lo que no se ha generado, a menos de que se pida prestado… en cuanto a la deuda per capita ha crecido de 109 mil pesos en 2019 a 126 mil pesos al terminar este sexenio y si fuera poco, la informalidad ha crecido un 55.23%, según uno de los últimos datos de la encuesta nacional de empleo.

En este segundo análisis, resulta difícil de creer que una reforma de pensiones pueda ser pagada por el Gobierno.

El tercer punto: el régimen político, la integridad de las leyes y el Estado de derecho, importante, aunque polémico. Ya desde la antigüedad sabemos que una democracia sólo puede funcionar con una amplia clase media y educada que haga posible una rendición de cuentas al gobernante, para que no utilice el poder en su propio beneficio o de unos pocos allegados.

Sólo con instituciones fuertes se asegura que no se apoderen de los bienes públicos que habían sido creados con otros fines. Pero con afanes electorales se puede prometer lo que no se puede cumplir realmente, ya que serán otros lo que paguen el costo económico y político.

Sin duda hay que analizar muchos más puntos, pero la noticia reciente de las pensiones al 100% parece que trata de ganar votos sin tener base económica real.

Presidente anuncia que Gobierno federal aportará a pensiones

Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que el Gobierno federal llevará a cabo aportaciones para conseguir que progresivamente, cuando los trabajadores se retiren, reciban jubilaciones con la cantidad de último sueldo y no a la mitad.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Mandatario adelantó que su Gobierno está haciendo un análisis de las aportaciones que tiene que aportar para lograr esto.

“Para tranquilidad de todos, lo que vamos a hacer es que el Gobierno va a ir aportando lo que no ha aportado antes, ayudando para que progresivamente se logre que el trabajador reciba, cuando se jubile, su sueldo y no la mitad.

“Entonces, estamos haciendo un análisis de cuánto tiene que ir aportando el Gobierno, ayudando hasta lograr el equilibrio, remediar el problema que dejó el neoliberalismo, y con nombres y apellidos: Ernesto Zedillo, y Calderón en el caso de la reforma a la ley de ISSSTE, que nosotros estando en la oposición presentamos amparos y la Suprema Corte “del derecho”, “del chueco”, “de lo chueco”, rechazó todos los amparos”, señaló.

Se busca mejorar la cantidad de pensión con el último sueldo. EL UNIVERSAL

