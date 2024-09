El presidente del Senado mexicano, Gerardo Fernández Noroña, anunció este miércoles 4 de septiembre que la Mesa Directiva recibió por la mañana la minuta de la Cámara de Diputados de la reforma al Poder Judicial, por lo que de inmediato procedió a turnarla a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

El senador anticipó que se respetarán los tiempos del procedimiento legislativo, por lo que se prevé que el próximo martes, una vez dictaminada y aprobada en comisiones unidas, se le dé la primera lectura en el Pleno y en la sesión del miércoles se discuta y vote.

"Como yo lo he mencionado insistentemente, no hay, lo digo sin ninguna arrogancia, pero con mucha claridad, no hay poder sobre la tierra que pueda detener nuestro proceso legislativo y la determinación del mandato del pueblo el 2 de junio de que las personas juzgadoras se elijan por el voto universal, secreto y directo.

"La mitad en junio del 2025, tanto federales como locales y la otra mitad en junio de 2027", enfatizó Fernández Noroña.

La votación por parte de los diputados de Morena y aliados (Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo) se dio en una maratónica sesión de 17 horas en una sede alterna a la Cámara, después de que el martes los accesos de San Lázaro fueran bloqueados para evitar ingresos. Ayer mismo, el diputado de Morena, Ricardo Monreal, confirmó que sesionarían en la Unidad deportiva Magdalena Mixhuca, en la Ciudad de México, para "discutir" la reforma propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual busca permitir que los jueces y magistrados sean electos por voto popular.

La sesión se llevó a cabo en ese lugar y durante la madrugada de hoy miércoles, la iniciativa fue aprobada en lo general con 359 votos a favor y 137 en contra, por parte de 496 legisladores presentes.

Más tarde, pasadas las 09:30 de la mañana, con 357 votos a favor, 130 y cero abstenciones, además de los votos bajo protesta de los legisladores panistas, la reforma al Poder Judicial fue aprobada en lo particular.

*Con información de SUN

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF