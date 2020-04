Reducción de horarios en transporte en NL provoca aglomeraciones

La nueva medida implementada por el Gobierno de Nuevo León de suspender el transporte público y el servicio Metro en las "horas no pico" para frenar los contagios de COVID-19 provocó aglomeraciones en estaciones y diversos puntos de la ciudad.

Estaciones de Metrorrey como Sendero, San Nicolás, Cuauhtémoc, Padre Mier, Zaragoza e Y Griega, lucieron totalmente abarrotadas hoy y el servicio se vio rebasado debido a que las actividades se suspenderían a las 9:00 horas.

Cientos de empleados tuvieron que adelantar sus traslados para poder llegar a sus puntos de trabajo, lo que generó concentraciones de gente.

Como se recordará, el sábado pasado el gobierno nuevoleonés anunció que de lunes a viernes el transporte público y el Metro solamente funcionarán de 4:00 a 9:00 horas y de 16:30 a 21:00 horas.

Les comparto las medidas preventivas en el transporte público contra el #COVID_19, que se aplicarán en Nuevo León a partir del próximo lunes 27 de abril. pic.twitter.com/YZMYGwopTf — Cristina Díaz (@Cristina_Diaz_S) April 25, 2020

Una de las usuarias que se vio inmersa en la aglomeración matutina fue Sara Esquivel, quien trabaja como cajera en un supermercado ubicado en el centro del municipio metropolitano de Guadalupe.

Describió que ella inicia su turno hasta las 11:00 horas y por lo general sale de su casa en la colonia La Alianza (al norte de Monterrey) alrededor de las 9:30 para llegar entre las 10:30 y 10:45 horas, ya que recorre casi 30 kilómetros en Metro.

"Hoy tuve que salir de la casa a las 7:30 más o menos, y sí, había un montón de gente, como que todos adelantamos nuestra salida. En estos días había estado bien tranquilo, yo salía como a las 9:30 y el metro venía vacío", narró.

Afirmó que sí le da miedo contagiarse por esta situación, "pero con el salario de mi esposo no nos alcanza y aquí fue donde conseguí trabajo; no hay más".

Desde la perspectiva de Sara, esta nueva medida no será útil para evitar los contagios, sino que provocará más personas enfermas.

Así como ella, cientos de empleados de tiendas de autoservicio y de otros giros considerados como esenciales, tuvieron que cambiar su rutina este lunes

porque el transporte público suspendería operaciones a las 9:00 horas.

Dentro de estas nuevas acciones anunciadas por el Instituto de Movilidad, también destaca que el sábado solamente habrá transporte y metro de 5:00 a 16:00 horas y los domingos se suspende por completo el servicio.

IM