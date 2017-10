"Reconstrucción de CDMX no se hace con una aspirina", señala Mancera

La reconstrucción de la Ciudad de México no se hace con una aspirina, luego del sismo del pasado 19 de septiembre, necesita un apoyo financiero consistente de la Federación, afirmó Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno capitalino.

Durante el cierre de los foros de Infraestructura en las Zonas Metropolitanas, el mandatario capitalino aseguró que la CDMX se cubrió con un fondo para desastres naturales de tres mil millones de pesos, sin embargo, no es suficiente.

"Me preocupa que todavía no tengamos esa señal clara, me preocupa que no tengamos esa noticia directa. Aquí se ha dicho, estamos esperando todavía esa respuesta, yo estoy esperando a tener comunicación con el Secretario de Hacienda porque la Ciudad de México sigue esperando a tener esta respuesta, (...). Somos parte de la federación, (...). No dejemos a la Ciudad en el olvido".

Aseguró que, después de este sismo, no permitirá que se repita la aparición y permanencia de campamentos que dejaron los movimientos telúricos de 1985, por lo que se han aplicado soluciones emergentes como la entrega de tres mil pesos por tres meses para renta, y créditos de hasta dos millones de pesos para vivienda.

"La reconstrucción nacional no se hace con una aspirina, requiere una cirugía de corazón", insistió.