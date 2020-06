Queja del PAN contra López-Gatell va a la Unidad de Género del Senado

La presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa (Morena), turnó a la Unidad de Género de la propia Cámara Alta la queja que le envió la bancada del PAN por los hechos ocurridos en la reunión de la semana pasada con el subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez, en los que la senadora Alejandra Reynoso Sánchez fue objeto "de trato misógino", como señala el coordinador panista Mauricio Kuri González.

La bancada del PAN pidió a la presidenta del Senado que emita un pronunciamiento de rechazo a cualquier expresión misógina contra cualquier senadora de la República, y en particular, la condena de las expresiones de López-Gatell dichas a Reynoso Sánchez.

La tabasqueña informó que es pleno su apoyo a los integrantes de la Legislatura en el combate a la discriminación y la violencia de género. "Sin embargo, las acciones solicitadas serán realizadas en la medida que se acrediten con elementos objetivos suficientes, los hechos que las sostengan".

Hugo López-Gatell, al dar respuesta a una intervención de Alejandra Reynoso Sánchez que le reclamó los resultados de la atención a la pandemia de COVID-19, dijo que veía poca familiaridad de la senadora con los asuntos del sector Salud, y refirió que cuando cuando no se pone atención, otras facultades no se utilizan.

Al respecto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, ofreció una disculpa pública a la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del PAN, "si es que la ofendió" durante su comparecencia ante la Cámara de Senadores el miércoles pasado. "Le pido una disculpa si le ofendí, créame que no fue mi intención, pero desde luego el planteamiento que usted hace me ayuda a identificar en qué manera podría ser más efectivo en el futuro, para no ofender a nadie más", sentenció durante el informe diario de COVID-19 en México de este lunes.

El funcionario federal aseguró que nunca fue su intención ofender a ninguno de los senadores y se dijo consciente de que, como funcionario suscrito a uno de los Poderes de la Unión, los otros dos poderes merecen todo su respeto.

