Que drogas no vayan al norte ni armas al sur, coinciden México y EU

La secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kirstjen M. Nielsen, y el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, coincidieron en que es necesario mantener las acciones y mecanismos de cooperación en contra del crimen organizado, para reducir el tráfico ilegal de armas, efectivo y el trasiego de drogas y con ello reducir la violencia en México.

En un mensaje a medios, en el salón Juárez de la Secretaría de Gobernación, Nielsen expresó que ambos países desean que las drogas no vayan al norte y que las armas y el dinero no sigan fluyendo hacia el sur.

"Todos queremos que las drogas no vayan al norte, nosotros queremos que las armas y el dinero no sigan fluyendo hacia el sur, queremos que los delincuentes peligrosos no avancen y que termine la violencia que generan las organizaciones criminales y también queremos responder a los desastres naturales que enfrentamos", expresó la funcionaria estadounidense.

Sobre temas de interés bilateral, como la regulación de flujos migratorios y la #Seguridad en ambos lados de la frontera #México - #EEUU, dialogo en la @SEGOB_mx con la Secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos de América @SecNielsen. pic.twitter.com/8s0IgDohBk — Alfonso Navarrete (@navarreteprida) 27 de marzo de 2018

Por su parte, Navarrete Prida dijo a Nielsen la preocupación del gobierno mexicano por el ingreso ilegal de armas a territorio nacional.

"Algo que preocupa mucho a México es el ingreso de armas a territorio nacional y que con el mayor de los entendimientos y apoyo del gobierno norteamericano lo vemos como un tema de seguridad fronteriza, y no que tiene que ver con decisiones soberanas sobre el tratamiento que se le da la posesión de armas en nuestros respectivos sociedades".

En su cuenta de Twitter, Navarrete escribió que "como tema de #Seguridad fronteriza, expresé a la Secretaria @SecNielsen nuestra preocupación por el ingreso ilegal de armas provenientes de #EEUU, y la importancia de su regulación para ayudar a reducir los niveles de violencia en #México".

Como tema de #Seguridad fronteriza, expresé a la Secretaria @SecNielsen nuestra preocupación por el ingreso ilegal de armas provenientes de #EEUU, y la importancia de su regulación para ayudar a reducir los niveles de violencia en #México. pic.twitter.com/bDt9MvdwYR — Alfonso Navarrete (@navarreteprida) 27 de marzo de 2018

Navarrete Prida dijo que habrá que tener mucho más cuidado, más entendimiento, para frenar la entrada ilegal de armas a México y "reducir de manera paulatina, pero contundente los altos niveles de violencia en el país".

En materia crimen organizado, el titular de Gobernación dijo que acordaron acciones contra el tráfico y llegada de estupefacientes a territorio norteamericano, un combate eficaz a las organizaciones criminales desde distintas vertientes por medio de la cooperación de información técnica que permita a ambos países tener buenos resultados.

"Agradecemos al gobierno de Estados Unidos su apertura tener estos intercambios fluidos de información que hagan más eficaces, con sus centros de información y seguridad, sobre avistamientos tempranos de migración que puedan llegar a México y extranjeros que pudieran ser un riesgo para la seguridad de Estados Unidos".

SA