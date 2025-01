El próximo lunes 3 de febrero de 2025, millones de personas en México disfrutarán de un esperado fin de semana largo debido a la conmemoración del aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. Esta fecha, considerada como un día de descanso oficial, brinda la oportunidad de tomar un respiro y aprovechar el "puente" para descansar, viajar o realizar actividades en familia.

Uno de los días más esperados por trabajadores y estudiantes en todo el país es esta efeméride, ya que, según el calendario laboral de México, es un día de descanso obligatorio. Esta fecha no solo brinda una pausa en la rutina, sino que también permite a muchas personas disfrutar de un respiro en sus actividades diarias.

De acuerdo con lo establecido por la ley, este tipo de días feriados se le dan a los trabajadores con el propósito de que puedan participar plenamente en celebraciones cívicas o religiosas. Además, garantiza el derecho a disfrutar de la jornada sin afectar su salario, asegurando así un equilibrio entre la vida laboral y personal.

¿Qué pasa si trabajas el lunes 3 de febrero?

Si bien el calendario de días festivos, en el que se incluye el lunes 3 de febrero, está avalado por la Ley Federal del Trabajo (LFT), no todos los empleados pueden gozar de estos periodos de asueto .

Esto se debe a que algunas empresas solicitan a los trabajadores realizar sus actividades con normalidad, debido a la naturaleza de las mismas. Cuando este es el caso, los empleados tienen derecho a que se les pague un salario diario normal más el doble.

Por otra parte, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) indica que, si el empleador o patrón se niega a pagar el salario estipulado por la ley, los trabajadores podrán realizar una denuncia.

¿Y si un trabajador no va a su empresa en día festivo?

Laborar en días feriados no es obligatorio, aunque cumplir con el mismo puede depender de acuerdos contractuales o convenios específicos entre la empresa y el trabajador, y de lo cual debe ser informado de manera oportuna. Es importante señalar que, en caso de que un empleado decida no trabajar en estas fechas, su salario no podrá ser reducido ni descontado.

Además del 3 de febrero, este 2025 se consideran como días de descanso obligatorio:

El 1 de enero

El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero (lunes 3)

El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo (lunes 17)

El 1 de mayo (jueves)

El 16 de septiembre (martes)

El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre (lunes 17)

El 25 de diciembre (jueves)

*Con información de SUN

