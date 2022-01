Puebla: Senadores del PAN exigen esclarecer caso de bebé hallado en penal

La vicecoordinadora del PAN en el Senado de la República, Kenia López Rabadán exigió al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que esclarezcan y se haga justicia en el caso del bebé exhumado de un panteón de Iztapalapa e ingresado ilegalmente al penal de San Miguel, en el estado de Puebla.

En conferencia de prensa virtual, la legisladora emplazó a ambos funcionarios públicos que "resuelvan de manera inmediata cómo pudieron ingresar el cuerpo de un bebé en el penal, cómo pudo ser exhumado sin que nadie diera aviso, quiénes amenazaron a los padres de Tadeo y se castigue a los responsables de este lamentable hecho".

Igualmente, hizo un llamado para que no se vuelva a repetir una tragedia así y que los gobiernos de Puebla y de la Ciudad de México actúen conforme al interés superior de la niñez.

La senadora panista lamentó que el gobernador en lugar de dar respuestas se dedique a amedrentar a periodistas y a organizaciones civiles que buscan justicia para un bebé.

López Rabadán señaló que esta tragedia "refleja que de los gobiernos de Puebla y de la Ciudad de México no se hace ni uno. En Puebla dicen que no saben cómo pasó los filtros de seguridad, en la Ciudad de México dijeron que no había denuncias de desapariciones, sin embargo, tenemos una familia que ha sido revictimizada una y otra vez".

La legisladora pidió al gobernador Barbosa que explique por qué el director del Centro de Readaptación sigue en su encargo sin que haya hasta la fecha un solo responsable.

"¿A quién están protegiendo?, ¿qué están protegiendo?", cuestionó.

En otros temas, le exigió a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México que se comporte como servidora pública y no como militante de partido y que rectifique el aumento inconstitucional del 35 por ciento en el consumo de agua a los capitalinos de 165 colonias pertenecientes a alcaldías gobernadas por la oposición.

"Que reacción tan miserable del gobierno de la Ciudad de México. Lo que deberían hacer es dar más presupuesto a las alcaldías y no cobrar en función de colores partidistas. Cobrar más impuestos sólo porque hay partidos de oposición en el poder, demuestra una venganza de los políticos en esta capital. Qué lamentable que la jefa de Gobierno arremeta y ocupe su poder para venganzas políticas en contra de los ciudadanos", señaló la legisladora panista.

Por otra parte, hizo un llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a que deje de desestimar las muertes violentas en nuestro país y rectifique el rumbo, ya que, de no hacerlo, pasará a la historia como el gobierno donde más sangre se ha derramado.

MF