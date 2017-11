Pronto se sabrá quién será el candidato del PRI: Narro

Luego de ser señalado como posible presidenciable, José Narro, secretario de Salud, aseguró que pronto se sabrá quién será el candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

"Cada partido político tiene sus reglas, el PRI no es la excepción. Se habla de algunas personas. El PRI tiene sus formas más cuando hay un gobernante que preside el país, que es militante de las filas de ese partido", dijo Narro ante estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Al encabezar el panel "La salud de México" en instalaciones de dicha casa de estudios, Narro habló sobre las políticas públicas que se han establecido para combatir el sobrepeso, obesidad y la diabetes.

Anunció que el programa Salud en tu escuela arrancó el día de hoy en Campeche y Querétaro y lamentó que como consecuencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre el programa se haya retrasado en Morelos y la Ciudad de México.

"La SEP y la Secretaría de Salud hemos diseñado un programa que los terremotos echaron a perder, pero esta semana arrancamos en Campeche y Querétaro, hay mucho que hacer".

Narro Robles pidió a los jóvenes a poner de su parte para erradicar estos males que causaron en 2016 la muerte de 105 mil mexicanos.

"En el país, 7 de cada 10 adultos tienen obesidad o sobrepeso, 4 de cada 10 jóvenes y 1 de cada 3 niños, tenemos que cambiar el estilo de vida".

Respecto al tema de legalización de la marihuana, afirmó que el prohibicionismo no resuelve nada, argumentó que no se trata de liberar el uso de la planta "pero con sólo prohibir no se resolverá nada".

Ante la pregunta sobre el caso Paradise Papers dijo que la corrupción es un problema de salud mundial, una condición humana que se tiene que combatir a partir del fomento de valores.

"No es un asunto moralino, pero yo creo en los valores, en la honestidad, lealtad, solidaridad y educación, ahí es donde debe haber una transformación", sostuvo.

Pidió a toda la población a decir no ante actos de corrupción y lamentó que durante la emergencia de los sismos de septiembre haya habido ciudadanos que solicitaron apoyo para renta sin necesidad.

"Rechazo la corrupción en todas sus formas, no importa si son personas civiles, políticos, nosotros tenemos que decir: ya no".