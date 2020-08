Promete Dresser "perrear" para ayudar a estudiantes del ITAM

La politóloga, Denise Dresser, publicó un video en su cuenta de Twitter en el que se compromete a bailar una canción completa de Maluma en apoyo a sus alumnos del ITAM.

En la publicación, invitó a colaborar en el #BecatlonITAM, que tiene como objetivo recaudar fondos para los alumnos que más lo necesitan.

"Mis alumnos me retan, me inspiran, me enseñan más de los que yo sé. Hoy me toca apoyarlos vía el #BecatlonITAM", escribió.

Explicó que este proyecto busca financiar a los estudiantes más destacados y el objetivo es recolectar 146 mil pesos.

Mis alumnos me retan, me inspiran, me enseñan más de los que yo sé. Hoy me toca apoyarlos vía el #BecatlonITAM que financiará becas para ayudar a los estudiantes más destacados y necesitados. Mi compromiso es bailar una canción de @maluma (y perrear) cuando se logre la meta �� pic.twitter.com/lybiKpz9j0 — Denise Dresser (@DeniseDresserG) August 28, 2020

"Mi compromiso es bailar una canción de @maluma (y perrear) cuando se logre la meta".

Aunque el video fue publicado la tarde del viernes, todavía un día después las palabras "Denisse Dresser" e "ITAM" se colocan entre los temas del momento de la red social Twitter.

El clip publicado por la politólogo tiene ahora más de 200 mil reproducciones.

De acuerdo al sitio oficial del ITAM, el Becatlón 2020 se realiza del 27 de agosto de 2020 al 05 de septiembre de 2020 y se puede donar en este enlace.

Dona a la Canasta del #BecatlónITAM para ver a tus profesores favoritos haciendo retos* en nuestra cuenta de #TikTok ��: https://t.co/a6j7LNi2kD



*Es necesario llegar al monto indicado para que se cumplan los retos.



Dona en: https://t.co/pMqIzU0Yrf



Consulta la lista �������� pic.twitter.com/uWTfnI1XpA — ITAM (@ITAM_mx) August 27, 2020

Los retos que van cumpliendo algunos profesores se pueden seguir a través de la cuenta de TikTok del ITAM.