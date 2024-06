Profeco revela cuál es la mejor marca de leche entera

La leche es un elemento fundamental de la canasta básica alimentaria en México. Aunque hay numerosas marcas disponibles en el mercado, no todas proporcionan los nutrientes esenciales. Por esta razón, la Procuraduría Federal del Consumidor llevó a cabo un estudio de calidad para identificar la mejor marca de leche entera.

Cabe recordar que el objetivo de estas revisiones es recomendar a los consumidores mexicanos los productos que son más convenientes y aquellos que cumplen con todas las normativas impuestas por esta institución para así salvaguardar tanto la salud como la economía del consumidor.

¿Cuál es la mejor marca de leche entera según Profeco?

Con la intención de cumplir con el objetivo de salvaguardar los derechos de todos los consumidores de México, Profeco realizó un estudio de calidad a 20 productos lácteos, 8 de ellos leche entera de vaca.

En los resultados, los cuales fueron publicados en la Revista del Consumidor, detalló cuál es la mejor leche entera que se vende en el país y se trata nada más y nada menos que de Lala Orgánica Entera.

Esta marca de leche no solo se destaca como una opción nutritiva, sino que su perfil nutricional la posiciona como la mejor entre sus competidores.

Con 8.68 gramos de proteína por cada 250 mililitros, Lala Orgánica Entera ofrece un aporte proteico significativo que supera a muchas otras marcas en el mercado. Además, contiene vitaminas esenciales como la A y D, fundamentales para una dieta equilibrada.

El contenido de grasa también es un aspecto crucial en la evaluación de Profeco. La leche Lala Orgánica Entera tiene un contenido relativamente bajo de grasa, con 8.55 gramos por cada 250 mililitros, y aporta 157 kilocalorías en la misma cantidad.

Por último, es fundamental destacar que no todas las leches satisfacen los estándares de calidad. Algunos productos comercializados como leche o derivados lácteos no superan las pruebas de calidad y podrían no incluir los ingredientes indicados en la etiqueta. Además, hay distinciones entre la leche entera y las bebidas lácteas.

La leche entera se obtiene del ordeño de las glándulas mamarias de los mamíferos, mientras que las bebidas lácteas pueden incorporar otros componentes y no ofrecen los mismos nutrientes esenciales.

YC