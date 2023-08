Profeco alerta por marcas de concentrado de sabor que no pasaron la prueba

Con este calor, nada mejor que disfrutar una rica agua de sabor, sin embargo, aunque a veces pensamos que se realizan con frutas frescas, la Profeco alerta a los consumidores que en ocasiones se utiliza concentrados de sabor las cuales no son tan recomendadas por el exceso de azúcar.

Ante esto, la Procuraduría del Consumidor en su revista del consumidor dio a conocer que puso a pruebas a 20 marcas de concentrados de jamaica, tamarindo y horchata que se pueden encontrar en el mercado y les realizó 133 pruebas para ver si cumplían con las normas y el resultado no lo podrás creer.

Tras la severa investigación de campo que hizo la Profeco se encontró que los concentrados de sabor contienen: endulzante, soborizantes, colorantes, agua, azúcares, ingrediente natural, acidulantes y conservadores.

Y aunque se encontró también que en concentrados de sabores hay varias marcas que tienen varias anomalías como no mencionar las altas cantidades de azúcar en sus etiquetados, no contiene la información de azúcar o no contienen fruta, sus instrucciones para prepararse no son precisas y, por ello, tienen a confundir al consumidor. A continuación, te las compartimos:

Princesa tamarindo: Azúcares totales de 32.2 gramos en un total de 250 mililitros de producto. Lo cual es falso según Profeco, porque declara 6% de azúcares totales y contiene 12.9%.

Tucán concentrados jamaica: Azúcares totales 15.2 gramos en 250 mililitros de producto preparado.

Princesa jamaica: Azúcares totales 40.5 gramos en 250 mililitros de producto.

F-Díaz de Jamaica: Según Profeco no contiene fruta ni la información correcta de azúcares.

Delsol de Jamaica: No contienen Jamaica en polvo, aunque la declara ni azúcar.

F-Díaz tamarindo: Su declaración es incorrecta, no incluye a los azúcares añadidos en su declaración de azúcares totales. Azúcares totales 17.5 gramos en 250 mililitros de producto.

F- Díaz horchata: No incluye a los azúcares añadidos en su declaración de azúcares totales. Azúcares totales 15.7 gramos en 250 mililitros de producto preparado. Su declaración es incorrecta.

Tucán concentrados: Sus instrucciones no son claras. Azúcares totales 17.5 gramos en 250 mililitros de producto preparado.

Delicia horchata: Sobre el producto preparado ni presenta instrucciones de uso. Azúcares totales 23.2 gramos en 250 mililitros de producto preparado. No presenta tabla nutrimental.

Delsol horchata: Azúcares totales 19 gramos en 250 mililitros de producto preparado. Utiliza jarabe de maíz de alta fructosa y declara fructosa.

Fruti Wandys horchata: Su información no es veraz, ya que declara 31% de azúcares totales, pero contiene 12.6%. Presenta imagen de rajas de canela, pero no está en sus ingredientes. Azúcares totales 31.5 gramos en 250 mililitros de producto preparado.

Tucán concentrados horchata: azúcares totales 16.5 gramos en 250 mililitros de producto preparado. Sus instrucciones no son claras y presenta una imagen de rajas de canela, pero declara sabor artificial.

Princesa horchata: Azúcares totales 33.7 gramos en 250 mililitros de producto preparado. Sus instrucciones no son claras y le falta el sello de exceso de calorías.

F-Díaz horchata: No contiene información de azucares totales y tampoco fruta natural como lo indica en su etiquetado.

