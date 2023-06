Un total de 18 marcas de productos que comercializan cochinita pibil, chilorios y chicharrón en salsa envasados en el país contienen exceso de sodio que podría representar un riesgo para la salud de los consumidores, informó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Estos resultados derivan de un estudio realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor a 18 productos, entre los cuales se encontraban cinco de cochinita pibil, nueve chilorios y cuatro chicharrones en salsa, señalando a los productos que contienen mayor porcentaje de sodio, los resultados fueron publicados en la edición de junio de la Revista del Consumidor.

¿Cuales marcas contienen más sodio?

Las marcas SINALOA Soya con especias, chilorio (México) en presentación de 250 g., y GREAT VALUE chilorio de cerdo (México) 215 g., encabezan la lista de las que contienen más sodio, con 1,189 mg/100g en el primer caso y 724 mg/100g en el segundo.

En el “detector de sodio" también aparecen los siguientes productos:

· CHATA, chicharrón en salsa verde (México) 215 g (656 mg/100g)

· LA SIERRA, chicharrón de cerdo con salsa verde (México) 330 g (629 mg/100g)

· CHATA, cochinita pibil, pierna de cerdo condimentada (México) 215 g (600 mg/100g)

· CHATA, Chilorio El Original (México) 215 g (586 mg/100g)

· LA SIERRA, cochinita pibil (México) 250 g (576 mg/100g)

· GREATVALUE, chilorio de pavo (México) 215 g (520 mg/100g)

· SINALOA, cochinita pibil 100% carne de cerdo (México) 250 g (520 mg/100g)

· SINALOA ,carne de cerdo con especias, chilorio (México) 215 g (509 mg/100g)

En los productos se verificó que el contenido en las etiquetas fuera correcto y se corroboró el aporte nutrimental comprobando de esta forma el contenido de proteína, grasa y carbohidratos.

Otros resultados mostraron que la marca COCINA DE PIEDRA, (México) 250 g coloca al chicharrón de pancita como primer ingrediente cuando no lo es. También dice ser 100% carne de cerdo, pero el chicharrón es piel de cerdo y no carne, en otros casos presentan frases que no demostraron:

· SINALOA, soya con especias, chilorio (México) 250 g, con "Sano y delicioso sustituto de carne"

· LA SIERRA Chicharrón de cerdo con salsa verde (México) 330 g, con "El sabor y la calidad hechos botana. Elaboramos el Mejor Chicharrón de Cerdo..."

Hay productos que adicionan manteca o aceite en su elaboración, por lo que es necesario moderar su consumo; en tanto que algunos adicionan azúcares, jarabes o jugos como parte de sus ingredientes; también se recomienda leer las etiquetas.

Para cuidar la salud de los consumidores, la Profeco recomienda elegir los alimentos frescos antes que los enlatados; evitar el uso de sazonadores artificiales; probar la cantidad de sal hasta el final de la preparación de sus alimentos; no agregar sal antes de probar la comida; no poner el salero en la mesa y revise el empaque, ya que si está abombado, no consuma el producto.

Consumir alimentos altos en sodio puede llevar a enfermedades graves como accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares, disminución de la cantidad de calcio en el organismo y enfermedades en los riñones.

