Proceso va bien y el INE cumple su deber sin filias ni fobias: Córdova

El Instituto Nacional Electoral (INE) cumple con su deber de organizar la elección sin filias ni fobias y siempre se prepara para enfrentar los desafíos que supongan los escenario más complejos, sostuvo el consejero presidente Lorenzo Córdova.

En conferencia de prensa después de asistir a la 26 Reunión Plenaria de Consejeros Citibanamex, expuso que lo que se vive es un proceso de gran intensidad democrática y de una alta competitividad.

"Lo que resulte de las urnas eso no es asunto de la autoridad electoral, es un asunto de las y los electores en el ejercicio de su voto libre", explicó al responder a inquietudes de inversionistas.

Precisó que los resultados de los últimos tres comicios revelan un alto grado de competitividad en las elecciones y también alternancias a nivel local, lo que habla de una ciudadanía vibrante que ejerce y asume que con el voto decide su futuro político.

Sobre los resultados el día de la elección, Cordova indicó que el mismo 1 de julio, hacia las 23:00 horas, los resultados del conteo rápido se harán públicos, "sean cuales sean". "El INE no da ganadores, da resultados, el que define quiénes son los ganadores es el Tribunal Electoral", señaló.

Agregó que este espacio es un lugar privilegiado para poder comentar que el proceso electoral va bien, y que el INE cumple su función de organizar las elecciones con independencia de lo que son las preferencias que son objeto de discusión en democracia y atención pública.

Reconoció que las campañas electorales son los principales momentos de tensión y crispación política, pero ese no es el problema, también serán propositivas como sea posible.

Confió que las campañas y los debates sean el espacio idóneo para la contraposición de diagnósticos y propuestas para informar a la ciudadanía.

En otro tema, informó que este viernes sesionará el Consejo General del INE para acatar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el sentido de que los candidatos independientes podrán aumentar el dinero para sus campañas proveniente de financiamiento privado.

En este punto resaltó que una de las funciones primordiales del INE es la fiscalización de los recursos que ocupen los candidatos para sus campañas tanto para la presidencia como para el Senado y la Cámara de Diputados.

Comentó que otra preocupación de los inversionista en la asamblea fue la eventual renuncia de algún candidato. Explicó que de acuerdo con la ley lo tendría que hacer antes del 6 mayo, cuando empezarán a imprimirse las boletas electorales para presidente y así ha no parezca en la misma.

De no ser así y el candidato lo decidiera después y apareciera en la boleta esos votos serían contados como nulos, no se sumarían a nadie, aunque quien renunció haya manifestado su apoyo a otro candidato, pues se trata de una decisión política y no jurídica.

Finalmente condenó la violencia y asesinato de los jóvenes cineastas del Guadalajara, Jalisco, y condenó a la violencia, pues es antónimo de la democracia y desde ese punto de vista la democracia requiere un contexto de paz y de seguridad pública.

JA