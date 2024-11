Presentan micrositio de registro para aspirantes a cargos en el Poder Judicial

Durante la conferencia de prensa de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum se presentó el micrositio de registro para los aspirantes de cara a la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial que se llevará a cabo el 1 de junio de 2025.

“Queremos hacer una convocatoria a todos los licenciados y licenciadas en Derecho que reúnan los requisitos de la Constitución, pero particularmente a las y los jóvenes de México. Creo que es una magnífica oportunidad para quienes tienen vocación de servicio, de dedicar parte de su vida precisamente a servir a los demás en una de las actividades más hermosas que puede tener el ser humano, como es impartir justicia”, dijo Arturo Zaldívar, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y actual coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República.

Te recomendamos: Al menos cinco personas estuvieron involucradas en el ataque al IMSS de Morelos

Los candidatos podrán registrarse en la página web www.registroeleccionjudicial.adyt.gob.mx. Zaldívar aclaró que se tomarán en cuenta la honestidad y probidad de los aspirantes, así como a aquellos perfiles que cumplan con los requisitos técnicos y personales para poder ocupar el cargo de su elección en el Poder Judicial.

El sitio estará habilitado hasta el 24 de noviembre. En caso de dudas o aclaraciones se puede escribir al correo ceregistro@segob.gob.mx. Por su parte, para personas indígenas con dificultades para realizar el trámite en español y para personas con discapacidad se habilitó el correo accesibilidad@segob.gob.mx, subrayó el ex ministro de la SCJN.

“Requerimos un Poder Judicial más humano, más sensible, más plural, que esté mucho más cercano a la gente y que tenga una vocación de servicio distinta; un Poder Judicial que no sirva a la oligarquía, sino que emane del pueblo de México para servir al pueblo de México […]. Esta reforma que, ha dicho la Presidenta, es una de las más transformadoras en la historia de México, no sólo nos permitirá tener el Poder Judicial que merece y exige el pueblo de México, sino hacer realidad los sueños de muchas y muchos jóvenes que, sin esta oportunidad no hubieran tenido la posibilidad de acceder a estos cargos tan relevantes para nuestro país”, concluyó.

El pasado 31 de octubre se conformó el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, mientras que el 4 de noviembre se habilitó este micrositio para los aspirantes. En tanto, Claudia Sheinbaum invitó a todos los abogados del país que cumplan con los requisitos a inscribirse para la elección popular que se realizará el próximo año.

“Que se inscriban hasta el 24 de noviembre, para que puedan incorporarse, y después proceder al periodo de selección para que el 1º de junio puedan ser votados o votadas para constituir el nuevo Poder Judicial en nuestro país”, expresó la presidenta.

El domingo 10 de noviembre cientos de manifestantes y trabajadores del Poder Judicial en Jalisco marcharon por calles de la Zona Centro de Guadalajara para exigir que se detenga la reforma judicial. La jueza federal Sandra Ibarra calificó esta medida constitucional como un desmantelamiento de la democracia y una regresión en los derechos humanos.

“Es más grave que el México de los 70s, o de los 60s porque al menos en esa época había una bonanza económica que permitía que las instituciones funcionaran, las de salud, el IMSS, etc.”

Lee también: Gobernadores mexicanos acuerdan coordinarse con Estados Unidos para abordar la migración

¿Cuáles son los requisitos para realizar el trámite?

Acta de nacimiento o documento que acredite la nacionalidad mexicana. Credencial del INE vigente. Título que acredite la licenciatura en Derecho. Cédula profesional. Certificado de estudios o historial académico. Constancia de residencia en el país Ensayo de máximo tres cuartillas donde se justifique los motivos de la postulación. Al menos cinco cartas de referencia que respalden su idoneidad para el cargo. Contar con una cuenta en el micrositio de registro.

NA