Presentan denuncia contra AMLO por presunta evasión fiscal

El abogado Gabriel Ortiz Gómez, presentó una denuncia penal ante la PGR por la probable comisión del delito de evasión fiscal en contra del abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista telefónica, el ex presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, explicó en sus declaraciones fiscales el político tabasqueño deja en duda que cumpla con la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

"El señor López Obrador en los años sólo ha presentado tres declaraciones fiscales, 2013 que está en ceros, 2014 con un saldo a favor de 22 mil pesos, 2015, con un saldo a favor de 700 y tantos pesos, y la de 2016 y 2017, que todavía no están".

"No han subido al portal (3de3) sus últimas declaraciones fiscales". Ortiz Gómez aseguró que como ciudadano y abogado le preocupa gravemente que el señor López Obrador llegue a la Presidencia, porque en su vida ha dado muestras reiteradas de una falta de respeto a las instituciones jurídicas y al estado de derecho.

Expresó que desde el punto de vista tributario y fiscal, López Obrador ha incurrido en una serie de irregularidades que podrían ser sujetas a conductas delictivas, al no haber acumulado sus ingresos gravables a lo largo de los años.

"Es un delito fiscal el no declarar ingresos en las declaraciones anuales, y en mi particular punto de vista, el señor López Obrador varios conceptos no los ha considerado como ingresos acumulables".

En su denuncia enlistó que sus ingresos no son congruentes con la vida del entonces presidente de Morena, así como las donaciones que recibió de simpatizantes ni sus ingresos recibidos por derechos de autor, por los libros que el tabasqueño ha escrito.

Ortiz Gómez expresó que no forma partido o agrupación política, ni tiene el apoyo del PRI, ni de Su candidato José Antonio Meade, ni del PAN, ni de su candidato Ricardo Anaya, ni mucho menos del PRD, sino que la denuncia la presentó a título personal con el interés de que nadie puede estar por encima o tratar de burlar la ley.

