El Thanksgiving, conocido como el Día de Acción de Gracias es una festividad originaria de Estados Unidos que se celebra el cuarto jueves de cada noviembre, este año será el próximo 28 del mes.

Esta festividad se ha popularizado gracias a las películas y series de Hollywood, sin embargo, en México no la celebramos y pocas personas tienen presentes en su vidas dicho día, es por ello que aquí te contamos el por qué.

La tradición de Thanksgiving tiene su origen en 1621, cuando los peregrinos llegaron a América y, después de un año complicado, compartieron una comida con los nativos americanos, con el tiempo, esta festividad se ha consolidado como un día para dar gracias, normalmente con una cena en familia o con amigos cercanos, siendo el pavo el platillo principal.

¿Por qué en México no se celebra el Día de Acción de Gracias?

La principal razón por lo que no se celebra el Día de Acción de Gracias en México es porque, dicha festividad pertenece a un momento histórico de Estados Unidos que no tiene relación con nuestro país.

Pese a que México y Estados Unidos son vecinos geográficos, las celebraciones de cada país no siempre son compartidas, como por ejemplo en México no celebramos Halloween y en Estados Unidos no celebran el Día de Muertos.

Sin embargo, la cultura estadounidense sí ha logrado tener un impacto en México, ya que algunas personas sí realizan ciertas actividades del Día de Acción de Gracias, como lo es preparar pavo para cenar.

Hoy en día, Thanksgiving se celebra con una cena tradicional en la que el pavo es el platillo principal, acompañado de puré de papa o camote, sopa de elote y pay de calabaza.

Antes de comenzar la comida, los asistentes se reúnen para expresar su gratitud, lo que simboliza la unión familiar, además durante esta festividad, la mayoría de los estadounidenses viajan para estar con sus seres queridos, lo que convierte esta época en una temporada de alta demanda de vuelos.

