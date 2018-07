Policía de Nuevo León realiza "La Chona Challenge"

Un policía de Fuerza Civil del Estado de Nuevo León apareció bailando el reto denominado "Chona Challenge" con su arma, el uniforme y un pasamontañas, lo que desató en redes sociales toda clase de comentarios, a favor y en contra.

Al respecto, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Bernardo González Garza, declaró en entrevista que no habrá ninguna sanción para los uniformados que participaron en el reto viral pues, dijo, "no hizo nada malo". Asimismo pidió a los representantes de la prensa no ser crueles y no polemizar el tema.

González Garza declaró que hasta el momento no sabe quién es el elemento que aparece bailando. "No seamos tan crueles, no aplaudo el tema, sin duda no lo aplaudo, pero no estaba haciendo nada malo", dijo.

Mencionó que "recientemente han circulado videos de algunas corporaciones policiacas en otros países del mundo, donde se les aplaude a los preventivos".

Señaló que "en otras ocasiones, a través de este tipo de publicaciones en redes sociales, se mancha o denigra el nombre de la corporación, y los participantes sin duda, sufren la baja inmediata" e invitó a que "por favor no satanicemos el tema".

El secretario admitió que sí le sorprendió el video de "La Chona Challenge", sin embargo, antes de criticar a la Fuerza Civil por este hecho, pidió poner en contexto de la ciudadanía, ya que según el Semáforo del Delito del mes de junio, la policía local fue la que más semáforos verdes registró por disminución de delitos en diversos indicadores.

Recalcó que el incidente "demuestra que hay buen humor y compañerismo entre los elementos de Fuerza Civil", por lo cual reiteró "no habrá sanciones".

