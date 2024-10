Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo presentaron ayer su renuncia a través de cartas ante el Senado, marcando lo que se perfila como el inicio de una serie de dimisiones de más integrantes del máximo tribunal, de cara a la próxima elección del Poder Judicial en 2025.

En una carta dirigida a la Cámara alta del Congreso, Ortiz Mena expuso que no se considera un “candidato idóneo para ocupar un cargo que dependa del apoyo popular”, por lo que decidió presentar su renuncia dentro del plazo establecido que marca la recién reforma judicial.

“Si bien mi trayectoria y capacidades me califican para la judicatura, es en esa labor —para la que me siento más apto— donde la función no consiste en validar la voluntad de las mayorías, sino en resguardar los derechos de los que más lo necesitan”, precisó.

Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo apuntaron que su dimisión surtirá efecto el 31 de agosto de 2025 y hasta entonces continuarán en el cargo.

Por su parte, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo señaló en su misiva de renuncia que “rechaza enérgicamente las injurias, insultos e infundios de los que he sido objeto como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostengo la relevancia que tiene la carrera judicial en la impartición de justicia y presento mi renuncia no como un acto de conveniencia sino de congruencia personal”.

En el mismo tono, Ortiz Mena apuntó en su carta que renuncia “no como quien abandona una tarea inconclusa, sino como quien entiende que los cargos públicos son préstamos temporales, conferidos para ser desempeñados con decoro mientras dure el encargo”, indicó en su misiva.

Se prevé que dimitan Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Juan Luis González Alcántara Carrancá; mientras que el ministro Luis María Aguilar finaliza su periodo el 31 de octubre.

Solo las ministras afines al oficialismo, Lenia Batres, Yazmín Esquivel y Loreta Ortiz, manifestaron su intención de participar en la elección del próximo año, cuando el máximo tribunal se reduzca a nueve integrantes.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, amagó con no aceptar las renuncias y señaló que lo que los ministros “están haciendo es declinar a participar en la elección de junio de 2025 porque eso les da derecho a que se vayan con las alforjas llenas”.

La reforma judicial establece que los ministros que no se postulen o no sean electos perderán el derecho a una pensión de retiro, salvo si lo hacen antes del cierre de la convocatoria, en cuyo caso recibirán una pensión proporcional al tiempo trabajado.

EFE

Morena palomea al Comité de elección judicial

Morena y sus aliados en el Senado aprobaron con 75 votos a favor y 40 en contra la integración del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal, los cuales evaluarán los perfiles de los candidatos a jueces, magistrados y ministros para las elecciones del Poder Judicial de la Federación el próximo 1 de junio del 2025, con algunos perfiles afines al oficialismo.

Con críticas de la oposición, se aprobó que dicho comité lo integrarán Maday Merino Damián, Andrés Norberto García Repper Favila, María Gabriela Sánchez García, Maribel Concepción Méndez de Lara y Ana Patricia Briseño Torres.

Destacan cercanos a Morena como Andrés Norberto García Repper Favila, representante de Morena ante el Instituto Electoral de Tamaulipas y que en 2023 participó en un comité para elegir a cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral, incluyendo a Guadalupe Taddei, presidenta de ese organismo electoral.

Maday Merino Damián fue consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

Ana Patricia Briseño Torres fue electa por Morena en 2023 para ser comisionada presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Maribel Concepción Méndez de Lara fue propuesta en 2020 por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador para ser magistrada del Tribunal Superior Agrario.

CT