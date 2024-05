Los índices de pobreza en México son altos y, además, arrojan datos interesantes sobre la forma en la que los y las mexicanos viven. Por ejemplo, el uso de leña para cocinar muestra una deficiencia que no ha podido erradicarse. Aquí te compartimos más información al respecto.

De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. (IMCO) desarrollar el sur-sureste de México es el pendiente más urgente en términos de bienestar social para la próxima administración . A diferencia del norte y Bajío, esta región no ha logrado transitar la ruta de la modernización económica e integrarse a la cadena de producción de América del Norte . Esto se debe a múltiples factores, uno de ellos, la falta de infraestructura energética en la región. Esto tiene implicaciones negativas tanto para los hogares, que tienen los mayores niveles de pobreza energética a nivel nacional, como para las industrias que no se pueden instalar en la región debido a la falta de acceso a energía competitiva.

Mejorar las condiciones de vida de los hogares del sur-sureste mexicano y hacer la región más atractiva para los inversionistas es una tarea apremiante para aprovechar las oportunidades de industrialización que ofrece la relocalización de las cadenas de valor. Es por ello que el IMCO realizó un estudio sobre el potencial del gas natural para reducir la pobreza energética en el sur-sureste mexicano, así como para aumentar sus posibilidades de generar, atraer y retener inversiones.

La pobreza energética en el sur-sureste

La pobreza energética del sur-sureste, en el fondo, es un reflejo de las condiciones de desarrollo general de estas entidades. La región sur-sureste de México presenta deficiencias en múltiples indicadores que se relacionan directa o indirectamente con su competitividad, entendida como su capacidad para generar, atraer y retener talento e inversión. Por ejemplo, en tres entidades de la región sur-sureste (Oaxaca, Chiapas y Guerrero) más de 40% de las viviendas utilizan leña como combustible para cocinar. En Oaxaca este es el principal combustible doméstico con 50.5%, mientras que el promedio nacional es 13.3 por ciento .

¿Qué estados usan más leña para cocinar?

Oaxaca 50.5% Chiapas 48.5% Guerrero 44.9%

Por su parte, los estados donde las viviendas utilizan menos leña como combustible doméstico son la CDMX, con 0.4 por ciento; y Baja California, con 0.8 por ciento .

Con información del IMCO

