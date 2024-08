Los trabajadores del Poder Judicial admitieron que “no le van a poder ganar” al avance y eventual aprobación de la reforma judicial porque “tiene todo el apoyo del Estado”. Aseguraron que entregarán al Poder Legislativo todos los elementos necesarios para analizarla y hacer los cambios más convenientes para todos los trabajadores del Poder Judicial.

Patricia Aguayo, líder del Movimiento de Trabajadores del Poder Judicial, expresó esto en el octavo día de manifestaciones contra la reforma propuesta por Andrés Manuel López Obrador. Añadió que, aunque será a Claudia Sheinbaum a quien le corresponderá avalar dichos cambios al Poder Judicial, no harán ningún llamado para que ella evite su aprobación.

“Lamentablemente, ayer se cumplió lo prometido por el Presidente López Obrador. Ayer aprobaron ese dictamen que está plagado de irregularidades, está muy mal elaborado, pero finalmente se salieron con la suya, aunque dijeron que no se iba a aplicar la aplanadora y aplicaron la aplanadora”.

“Nosotros no tenemos los números, no vamos a poder ganarles, pero a lo que sí nos comprometemos es a pasar este escrito a todas las bancadas de la oposición para que lo analicen, lo razonen y se llegue a tomar una decisión. Aunque no tenemos esa mayoría”, dijo la también secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo.

Patricia Aguayo reiteró que el Movimiento de Trabajadores respalda los pronunciamientos internacionales pues “a todo el mundo le queda perfectamente claro que esta aberración que están intentando cometer en México de la elección de jueces por voto popular es un sistema que no funciona”.

Empleados se manifiestan en plenaria de Morena

Un grupo de trabajadores del Poder Judicial llegó a la plenaria de Morena, que se desarrolla en un hotel de la Ciudad de México, para manifestarse en contra de la reforma judicial aprobada este lunes en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Acompañados de una lona con la leyenda “Todos somos PJF”, los inconformes se manifestaron al grito de “¡Gobierno, entiende, la justicia no se vende!”, “¡El Poder Judicial no va a caer, no va a caer!” y “¿En dónde están los diputados que nos iban a ayudar?”.

Los diputados de Morena fueron convocados a su reunión plenaria, donde analizaron su agenda legislativa. En el evento, sostuvieron un encuentro con la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.