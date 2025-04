Pasión por la elección judicial

Es verdaderamente reconfortante ver cómo es adorada nuestra amada Presidenta. No sé si por el 95 o 97% de aprobación, siendo la Presidenta, gobernante y, si usted quiere, reina de los mexicanos; pero de que es queridísima ni duda cabe.

Pues ella, siguiendo los deseos del pasado presidente, inició motu proprio la elección de jueces, magistrados y ministros de la Corte y del tribunal de disciplina, que según creo será la nueva Corte Suprema. Yo, que pertenezco a los aprobantes, estoy esperando ese día emocionado, y estoy seguro que llegaré a mi casilla entre cuatro y cinco de la mañana para ser el primero en votar, y no me ofrezco a más porque, por mi oficio, tendré que abrir la notaría, pues sucede algo, pero cuando es el pueblo bueno el que elige, cuando es el pueblo bueno el que convoca, pues aquello va a ser un festejo popular, que habrá ante la limpieza y el entusiasmo, pero se darán variantes.

Los que con absoluta seguridad comparecerán y lucirán el voto, pues son los barberos del régimen; después votarán con enjundia los entusiastas como lloviznando, que votaremos pero no luciremos y, por último, votarán aquellos a quienes faciliten trasporte, Frutsi, lonche y alguna foto del benemérito -que nació siendo español, aunque duela- o del pintor Diego Rivera, que para los del partido son facilitantes; y para los conservadores que fueron a Miramar, Maximiliano, porque a la Presidenta la trajimos de Bulgaria y Lituania, pero es más nacional que la Pepsi.

Habrá otro grupo al que las elecciones de jueces, y en general todas las elecciones, les valga lo que se le unta al queso; o sea, les vale madre y probablemente no vayan a votar, pero ni falta que hacen.

Posiblemente haya quien no quiera votar porque la Presidenta usó un chal guinda o porque ese día se celebra en Dinamarca el día de la anexión de Groenlandia, pero ellos se lo pierden. El hecho es que ya estamos todos los votantes, los recabantes y los contantes, así que no los ocupamos ni pa’ maldita la cosa.

Por lo demás, hace meses pronostiqué que de las cinco ministras, de forma segura, el pueblo bueno elegiría a la copista Yazmín; a la autollamada ministra del pueblo, a quien no digo cómo le dice la raza porque diría una grosería; la muchachaza de la vida airada, Loreta, y la hija de Olga Sánchez Cordero, que no sé cómo se llama; según creo estas cuatro son seguras y el pueblo no se equivoca.

Las campañas casi siempre han sido enfadosas, menos la vez que llevaron a una guapísima edecán. Pero las de los jueces han estado divertidas, han aparecido fotos de juezas despampanantes, pero no se engañe, las hay despampanantes, regularcitas y del montón; jueces guapos, regus y feos; otros bailan, otros cocinan, otros se autoinmolan -como uno que quiere parecer chicharrón- y demás, lo que es seguro es que elegiremos a unos buenos, a unos regulares y a unos malos.