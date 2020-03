Pintan en el Zócalo los nombres de mujeres asesinadas en México

Al pie del asta de la bandera en el Zócalo de la Ciudad de México un grupo de mujeres comenzaron a pintar con gis los nombres de otras mujeres que han sido asesinadas en el país, poco a poco otras mujeres llegan dispuestas a participar.

Se trata de la primera actividad programada para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México.

Entre las asistentes está la columnista Denise Dresser y la directora del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), Elia Baltazar.

Del otro lado del Zócalo, frente a Palacio Nacional se lee un letrero que abarca siete de los ventanales "A favor de las mujeres #EstanciasInfantilesSí" refiriendo el programa que desde el inicio del sexenio cambió de modalidad y se le impuso un recorte presupuestal.

Mientras que mujeres como Dalia Herrera, ingeniera de 33 años de edad, toman un rodillo, pintura blanca y ponen manos a la obra en memoria de las víctimas de feminicidio.

"No es la primera vez que marcho pero es la primera vez que tengo el valor para hacer las cosas que siempre digo de 'estas mujeres ¡qué valientes!', porque antes no participaba tan activamente", dijo.

Para Dalia este 2020, el Día Internacional de la Mujer cambió porque afirma sentirse indignada y busca dejar de ser "activista de Facebook".

"Me indigna la indiferencia del Presidente que refleja la indiferencia del macho mexicano, en realidad, de verdad no puedo creer que nos esté defraudando de esa forma. Lo único que esperaba era que no robara y que fuera una persona que abogara y fuera defensor de derechos humanos y hace todo lo contrario", señaló.

Dalia reconoce que toda su vida ha recibido diversas agresiones: verbales, económica (de su papá), física, sexual.

Sus agresores están en su familia, en la Iglesia o incluso en las escuelas en las que estudió.

Está convencida de que este año marcará la diferencia para las mujeres en México.

"Hoy damos por sentado derechos cómo votar, estudiar y se nos hace ridículo que a una mujer no le permitan estudiar medicina, por ejemplo", agregó.

"Lo podemos lograr y hoy lo que parece imposible, mañana para otras amigas nuestras, para nuestras hijas, va a ser una garantía para que ya tengan por sentado sus derechos, espero".

