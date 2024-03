Piden que obras de infraestructura eléctrica sea prioridad nacional

Luego de que este domingo se publicara que la falta de infraestructura eléctrica en Jalisco mantiene en suspenso 12 proyectos de generación de inversión privada, la Asociación de Constructores de Obras Eléctricas de Occidente (ACOEO) pidió que se vea a la construcción de infraestructura eléctrica como una prioridad nacional porque de lo contrario no habrá crecimiento y desarrollo en el país.

“El impacto de que no se haya construido infraestructura en los últimos años es que desacelera el crecimiento del país en el sentido de que no llegan las inversiones que requerimos y necesitamos porque no está la mesa servida para que esas empresas puedan ponerse con la dotación de todos los servicios que necesitan para poder trabajar como la energía”, dijo Eduardo Mancilla, presidente de ACOEO.

Añadió que esta situación afecta a todas las empresas del sector porque no se puede trabajar con ellas y no se genera el empleo suficiente. Simplemente, optan por otros lugares donde se les pueda dar esa dotación de energía que aquí se ha estado atrasando. El entrevistado aseguró que las empresas de ACOEO tienen la capacidad y la experiencia para realizar las obras que se requieren para dotar de energía al sector industrial.

“Nosotros tenemos empresas que se dedican a realizar todas las etapas necesarias para poder dar servicio, desde la creación de subestaciones, la creación de centros de generación y las líneas de transmisión y distribución, pero definitivamente son con inversiones que se tienen que hacer ya sea públicas o privadas, pero técnicamente los asociados tienen la capacidad”, aseguró Eduardo Mancilla.

Empresas de los sectores de manufactura, electrónica, alimentos, automotriz y vidriera son las más afectadas, ante el desinterés de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Según un estudio de las necesidades de infraestructura eléctrica de Jalisco, la potencial demanda de energía es de mil 193 megawatts (MW) en seis zonas industriales. Para abastecer esta demanda, se requiere de una inversión de 482.3 millones de dólares que debe realizar el Gobierno federal.

Antonio Lancaster Jones González, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), explica que el principal problema es la falta de distribución de alta tensión en los grandes corredores industriales. “Nos están pidiendo (desde el Gobierno federal) que cada empresa pague esa inversión. Y lo que nosotros estamos proponiendo es que se haga la inversión entre muchas empresas”.

Indica que la alerta es que el fenómeno del nearshoring (la transferencia de las actividades de empresas a países cercanos geográficamente) detonará la llegada de más inversiones y la necesidad de más energía eléctrica. “Las empresas no pueden estar planeando sus inversiones futuras si no aseguran esa energía para dos, tres o cuatro años”.

De acuerdo con el estudio en referencia, el consumo de energía en Jalisco es de 13 mil 192 gigawatts-hora, pero solamente se generan 10 mil 109. Para satisfacer la demanda se tiene que importar energía de otros Estados. Los representantes de la Asociación de Industriales de El Salto y del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación coinciden en su preocupación por esta situación y piden a la CFE una solución al problema.

FS