Piden calma a banqueros por iniciativa sobre comisiones

El coordinador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, Ricardo Monreal, pidió a los bancos y a la Bolsa Mexicana de Valores tener calma, "a no ponerse nerviosos", porque no aprobarán la iniciativa para prohibir el cobro de comisiones bancarias hasta escuchar al sector financiero.

En conferencia de prensa, Monreal aseguró que a petición de los grupos financieros y las otras bancadas en la Cámara Alta, abrirán un compás de espera para escucharlos. "Tienen razón en ser escuchados, no vamos a afectar a nadie, vamos a actuar con seriedad y responsabilidad así es que no se pongan nerviosos ellos y no se ponga nerviosa la Bolsa".

El líder de Morena del Senado dijo que no se dejarán presionar por los grupos financieros, porque lo más conveniente es trabajar de manera conjunta con todos los sectores.

"Sí tenemos que ampliarla, mejorarla, antes de la aprobación en comisiones lo haremos", expresó Monreal, quien descartó que el tema sea abordado en el presente periodo ordinario de sesiones.

JM