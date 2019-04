Piden aclarar parentesco de consejero de Pemex con López Obrador

El senador Damián Zepeda Vidales (PAN) dijo que la Comisión de Energía del Senado omitió documentar si el consejero independiente de Pemex, José Eduardo Beltrán Hernández, es pariente de los tres hijos del primer matrimonio de Andrés Manuel López Obrador, y en este caso tiene parentesco por afinidad con el Presidente de la República.

"Lo digo con todas sus letras, ¿es o no es pariente de la familia del Presidente de la República el candidato José Eduardo Beltrán Hernández?"

Zepeda Vidales, en el debate sobre la ratificación de consejeros independientes de Petróleos Mexicanos (Pemex), señaló que por escrito solicitó a la Comisión de Energía "que nos digan oficialmente en este Senado, qué relación de parentesco tiene uno de los candidatos con el titular del poder Ejecutivo federal".

El senador Félix Salgado Macedonio (Morena) subió a tribuna y contestó: "no son parientes, no es cierto, es absolutamente falso, no son parientes".

Al respecto, este viernes, en entrevista en la mesa directiva, el presidente del Senado, Martí Batres Guadarrama (Morena), dijo: "Supongo que no es cierto".

La ratificación de José Eduardo Beltrán Hernández, para tomar la responsabilidad de consejero independiente de Pemex por cinco años, se alcanzó con una votación de 72 senadores a favor y 36 en contra, justos los dos tercios requeridos para recibir el aval senatorial.

El panista Damián Zepeda dijo que "no nos dan información, y quieren que a ciegas, con una carta que dice que cumple los requisitos, ya creamos. No, nuestro trabajo es documentar que se cumple cada uno de los requisitos, y no, no los cumple".

Dijo que la ley impide que ese cargo se ocupe cuando hay hasta cuarto grado de parentesco, que implica ser primo de alguien, en este caso por afinidad, y aplica más para quien lo propone.

"Yo no sé si sea o no pariente (del Presidente), pero me parece justo que este Senado tenga esa respuesta", subrayó.

Con todo, Beltrán Hernández no es elegible, como ocurrió el jueves y en fecha próxima deberá acudir al Senado a rendir protesta, porque ejerció "decisiones de conducción", no consultivas, en Morena Tabasco, dijo.

