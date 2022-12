El primer ministro peruano, Alberto Otárola, pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que “pare de referirse a Perú”, luego de que el Mandatario dijera que el Ejecutivo del país andino es “muy cuestionado” por “optar por la represión”.

“Hacemos un llamado a que el señor López pare de referirse al Perú, porque hemos conseguido con mucho esfuerzo que nuestro país esté en paz y no vamos a permitir que personas que no tienen ninguna relación con el Gobierno de Perú puedan manifestarse causando incesante intromisión”, dijo Otárola en una rueda de prensa.

En este sentido, recalcó que la Cancillería “ha conducido este proceso” con México y lamentó que “un país hermano” con el que han tenido “vínculos históricos y culturales a lo largo de muchos años” haya llegado a un estado que calificó de “lamentable”.

Para Otárola, esa situación se debe a AMLO y mostró su confianza en que “mengüe”.

Por otra parte, el Gobierno mexicano aseguró que no romperá relaciones diplomáticas con Perú pese a la expulsión de su embajador en Lima y tras recibir a los integrantes de la familia del destituido presidente peruano, Pedro Castillo, como asilados políticos.

“Nosotros no vamos a expulsar a nadie, no lo hemos hecho y no se va a hacer”, añadió AMLO.



CT