El periodo de depósito en las cuentas del Banco de Bienestar para todos los adultos mayores de México ya ha concluido de forma puntual de acuerdo con el calendario de pagos, sin embargo muchos adultos mayores siguen en el proceso de retirar el beneficio otorgado desde el gobierno federal, en muchas ocasiones debido a las largas filas que agotan los fondos del propio banco, con este método puedes ahorrar una gran parte de la fila.

Cobrar la pensión del Bienestar puede volverse una situación conflictiva, miles de adultos mayores aún buscan retirar el monto correspondiente de cuatro mil 800 pesos desde el cajero automático de modo que logren obtener la cantidad íntegra, ya que otras entidades financieras cobran comisiones al momento de hacer el retiro, si no quieres permanecer en la fila por mucho tiempo te dejamos estas recomendaciones.

Cobrar en ventanilla, una alternativa al cajero automático

Si tiene algo de prisa o por el contrario no es muy bueno con la tecnología de los cajeros automáticos puedes hacer uso de la ventanilla de atención al cliente, desde ahí pueden apoyarlo para el cobro de la pensión del Bienestar, lo mejor de todo es que no se cobran comisiones y lo único que necesita es presentar, por supuesto, su tarjeta del banco y una identificación vigente que puede ser la INE o su tarjeta del INAPAM. De esta forma un auxiliar le apoyará a hacer el cobro de su pensión sin mucho contratiempo o sin mucha demora por no saber usar los dispositivos del cajero.

Otros lugares que no cobran comisión

El beneficiario de la pensión del Bienestar tiene como sede su propio banco, y aunque todos los bancos son capaces de brindarle el recurso la gran parte de ellos cobran comisión, por suerte algunas instancias cuentan con convenios para que el monto total del apoyo llegue a sus manos, estos son los bancos que no cobran comisión:

Banco Azteca

Banjercito

También puedes hacer retiros sin comisión en tiendas ISSSTE

MF