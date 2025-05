Pensión Mujeres Bienestar y Madres Trabajadoras: ¿Habrá pago este 10 de mayo?

El 10 de mayo, Día de las Madres, es una de esas fechas especiales que, aunque no sean feriados oficiales, son tan importantes que todo gira alrededor de ellas.

La falta de oficialidad, sin embargo, puede traer la confusión de si los comercios ofrecerán sus servicios o incluso si se saldrá de la norma con promociones especiales.

En el caso de la Pensión Bienestar, puede ocurrir algo similar, principalmente porque sus programas Madres Trabajadoras y Mujeres Bienestar están dirigidos a mujeres.

Este 10 de mayo no habrá depósitos en la Pensión Bienestar, no tanto por la celebración del Día de la Madre, sino porque las sucursales del Banco del Bienestar, en las cuales muchos beneficiarios retiran su dinero muchos beneficiarios, no abren los días sábado.

Como ha ocurrido desde hace algunos bimestres, el calendario oficial de pagos no contempla ningún depósito en sábado, por lo que se debe esperar a la fecha asignada.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar de mayo según inicial del primer apellido:

Letra A: Miércoles 7 de mayo 2025

Letra B: Jueves 8 de mayo 2025

Letra C: Viernes 9 y Lunes 12 de mayo 2025

Letras D, E, F: Martes 13 de mayo 2025

Letra G: Miércoles 14 y Jueves 15 de mayo 2025

Letras H, I, J, K: Viernes 16 de mayo 2025

Letra L: Lunes 19 de mayo 2025

Letra M: Martes 20 y Miércoles 21 de mayo 2025

Letras N, Ñ, O: Jueves 22 de mayo 2025

Letras P, Q: Viernes 23 de mayo 2025

Letra R: Lunes 26 y Martes 27 de mayo 2025

Letra S: Miércoles 28 de mayo 2025

Letras T, U, V: Jueves 29 de marzo 2025

Letras W, X, Y, Z: Viernes 30 de mayo 2025

Estados donde no habrá pago en mayo

Este mes de mayo los beneficiarios de Veracruz y Durango no tendrán depósitos para evitar que el programa influya en los procesos electorales que ambos estados celebrarán el 1 de junio.

Ellos recibieron un pago doble desde marzo, el cual cubre los bimestres de marzo-abril y mayo-junio.

Monto de los pagos