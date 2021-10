¿Todo queda en familia? La hija menor del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, Nicole Peña Preelini no esconde su amo de nadie, y ha compartido varias imágenes en Instagram donde presume su amor por Alejandro Espinosa, sobrino de la ex primera dama, Angélica Rivera.

En esta red social, Nicole publicó una serie de imágenes donde se le ve muy contenta y cariñosa con su novio, quien es hijo de Maritza Rivera, hermana de Angélica Rivera.

Las imágenes tienen más de tres mil likes, y decenas de comentarios donde felicitan a la pareja por su amor, entre ellos uno de la actual pareja de Peña Nieto, Tania Ruiz

Aunque la hija de Peña Nieto es muy discreta sobre su vida privada, en Instagram ha dejado pequeños detalles de su relación, que habría iniciado en mayo de 2019, pues fue la primera publicación en la que aparecen juntos.

Desde entonces, se les ha visto en viajes, fiestas, reuniones, según lo publicado por Nicole en su cuenta de Instagram donde tiene casi 90 mil seguidores.

Apenas el 15 de septiembre pasado, la hija mayor de Peña Nieto, Paulina Peña anunció que se comprometió con su novio Fernando Tena, hijo del exfutbolista Luis Fernando Tena.

GC