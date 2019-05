Pedirán ayuda para peritaje en el caso de alumna muerta

La Procuraduría de la CDMX solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) y a especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que coadyuven con el peritaje sobre el asesinato de la alumna Aideé Mendoza.

Lo anterior para reforzar el dictamen que está haciendo actualmente la PGJ y que la investigación se apegue a lo que realmente sucedió, dijo la titular de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos.

“Balística está trabajando en todo que encontramos y en el cálculo que están haciendo de trayectoria, de lugares, de velocidad. Pero, además, yo he pedido que lo hagan muy científica y sustentada. Lo estaremos analizando. Me parece que por la relevancia, que tiene que ver con la comunidad universitaria, de la seguridad de los jóvenes, tiene que ser también visto por otros ojos que no son de la Procuraduría”.

Al finalizar la reunión del Gabinete de Seguridad en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la abogada de la Ciudad comentó que se solicitará al rector de la UNAM, Enrique Graue, que se retomen la clases en el CCH Oriente para el próximo lunes, lo que ayudaría a que los agentes interroguen a más alumnos y empleados.