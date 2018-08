Panistas avalan Comisión Electoral para renovación de la dirigencia

Los consejeros nacionales aprobaron por mayoría, la propuesta de la presidencia nacional del PAN para integrar la Comisión Nacional Organizadora Electoral del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

La presidenta del órgano partidista, responsable de la elección interna donde se elegirá al nuevo presidente del blanquiazul, es la ex presidenta y diputada federal, Cecilia Romero.

El día de hoy se llevó acabo la Sesión del Consejo Nacional en donde abordaron diversos temas entre ellos el cambio de dirigencia de @AccionNacional . #ConsejoPAN pic.twitter.com/CmeCjWYzpy — PAN Yucatán (@PanYucatan) 11 de agosto de 2018

Seguida del ex diputado federal, Gerardo Priego Tapia; de la ex asambleísta, Kenia López Rabadán; del ex presidente municipal de Hermosillo, Javier Gándara Magaña, quien fue propuesto por algunos de los gobernadores del blanquiazul.

También fueron incluidos la regidora electa de San Nicolás de los Garza, Claudia Cano Rodríguez; la diputada federal, Alejandra Gutiérrez, y el diputado local de Baja California Sur, Héctor Jiménez Márquez.

Se tiene prevista una conferencia de los consejeros nacionales del blanquiazul la noche de este sábado.