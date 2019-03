PRI vota en contra de la reelección

Los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) manifestaron su rechazo al dictamen de consulta popular y revocación de mandato, al considerar que es de "reelección".

"Vamos a votar en contra de la reelección, porque la naturaleza de este dictamen no es de revocación, es de confirmación, de reafirmación", declaró el líder de los legisladores priistas René Juárez Cisneros.

René Juárez Cisneros rechazó que teman ir a los comicios intermedios en 2021 junto con el mecanismo de revocación de mandato del Presidente de la República; "no tenemos miedo, lo que pasa es que no somos tontos".

René Juárez Cisneros acusó a Morena de tratar siempre de menospreciar a los opositores, "creen que somos tontos, no. Ellos pueden decir lo que quieran. Nuestra convicción y nuestra congruencia nos dice que la decisión que estamos tomando es la correcta".

Consideró que la prisa de Morena por aprobar el dictamen de consulta popular y revocación de mandato es porque "pareciera que se puede complicar la discusión de la reforma educativa, que viene ya para la próxima semana".

"Parece que están preocupados por la CNTE, al menos que les entreguen un regalo a la CNTE, y entonces cambien las condiciones", opinó.

Resaltó que las reformas tienen dos aspectos fundamentales que son de la mayor trascendencia.

Expuso que por un lado tienen que plantear cuándo un gobernante se va, cuándo no está cumpliendo con su responsabilidad, cuándo los ciudadanos no están a gusto con la ineficacia; entonces ese derecho, esa prerrogativa, le corresponde a los ciudadanos, y son ellos los que tienen que pedir que se vaya.

"No es posible que estemos de acuerdo en que el mismo que pide la revocación sea el que convoque a la revocación", subrayó. Sostuvo que el Presidente no puede solicitar ni pedir la revocación. "Ese es el argumento por el que no estamos de acuerdo".

"Segundo, es una enorme contradicción y mala fe que, además de pedir la revocación del presidente, diga cuándo la quiere. También dice: la quiero tal día, la quiero exactamente el día en que se va a renovar la Cámara de Diputados, qué casualidad", agregó.

