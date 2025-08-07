La Sección Instructora informó al Senador Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI, que recibió una nueva solicitud de desafuero, de parte de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche.

Sin embargo, no se trata de una notificación oficial, explicó el diputado Hugo Éric Flores, presidente de la Sección Instructora, sino sólo un aviso.

“La notificación surtirá efectos, o lo habremos de hacer, en el caso de que se admita la solicitud. Ahorita, solamente le fue informado, el pasado viernes, por los conductos institucionales, tanto de manera, en su oficina, como también vía correo electrónico, de que hay una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Campeche, entonces, solamente le fue informado”, dijo el legislador morenista.

Detalló que durante este mes, analizarán cinco carpetas de investigación, en las que la Fiscalía de Campeche acusa a “Alito” Moreno de peculado y uso indebido de funciones y atribuciones, para determinar si admiten la solicitud.

“Estamos empezando el estudio de si se admite o se desecha. Quiero decirles, de una vez, los tiempos que hemos ya acordado, vamos a tomarnos estas próximas semanas, son cinco carpetas de investigación por dos delitos, uno, especulado, y el otro es uso indebido de funciones y atribuciones, son cinco carpetas que hay que estudiar, revisar requisitos de admisibilidad, y si fuese el caso de admitirlo, lo notificaremos al iniciar el periodo ordinario de sesiones. Entonces, tomaremos estas semanas de lo que resta del mes de agosto, para poder tomar una determinación con mucha seguridad”, expresó.

Adelantó que la Sección Instructora sesionará en los últimos días de agosto, para “aprobar un dictamen que después se haga de conocimiento, ya en el período ordinario de sesiones, del Pleno de la Cámara”. Añadió que la solicitud de desafuero se discutirá en el próximo periodo de sesiones, y no en un periodo extraordinario.

“Si fuera de desechamiento, de acuerdo a nuestra legislación vigente, tendríamos que pasarlo al pleno, para que ahí se discuta si se desecha la admisión, nos hemos dado estas semanas para poder estudiar con calma. No podríamos convocar un periodo extraordinario de sesiones, he hablado ya con el presidente de Jucopo (Ricardo Monreal)”, comentó.

CT