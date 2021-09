PAN exige en Congreso de la CDMX que informe de Sheinbaum sea presencial

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso local se pronunció por un formato presencial para el Tercer Informe de Actividades de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, "y no convalidamos que Morena y aliados busquen sea un día un campo, ni de luna de miel parlamentaria para ella, al restringir el debate e intercambio de ideas con la oposición", afirmaron.

Insistieron que no avalan la lógica de Morena, para hacer que el informe sea virtual, "porque si los niños fueron obligados a irse a la escuela en medio de la tercera ola y en semáforo rojo, además ya la 4T permitió abrir antros y bares junto con la luz verde para conciertos y eventos masivos, no hay congruencia para que Sheinbaum no vaya a Donceles en semáforo amarillo", sostuvieron.

Encabezados por su coordinador, Christian Von Roehrich, así como los diputados Ricardo Rubio Torres y Federico Döring Casar, advirtieron que el informe debe ser presencial, pero con las medidas de sanidad estrictas e inteligentes que controlen los contagios de Covid-19 en el Recinto.

De esta forma, "la II Legislatura garantizaría un ejercicio de rendición de cuentas serio y de fiscalización, no un mitin de campaña. Nosotros, pero insistentemente los ciudadanos, queremos un formato como en años anteriores e, incluso, como con el PRI, con preguntas y respuestas. Aspiramos a recibir un Informe no un discurso inculto al ego como acto proselitista", dijo Döring Casar.

Por su parte, Rubio Torres abundó que Morena se ampara al citar un artículo de la Ley Orgánica, que establece un formato rígido, "que sí existe, pero desde la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se puede y tiene la facultad para cambiar ese formato del Informe y hacerlo más dinámico", destacó.

Insistió que "son reglas legales, pero antidemocráticas creadas por Morena para blindar a la jefa de Gobierno. Proponemos que Sheinbaum exponga su Informe y luego los grupos parlamentarios tengan la posibilidad, ahí mismo, de contestarle. El presidente de la Mesa Directiva no tiene porqué responderlo a nombre de todos", reiteró el panista.

"Son disposiciones que pueden ser sujetas a modificaciones por la Jucopo. Buscamos que esas reglas se modifiquen para democratizarlas o hacerlas más ciudadanas, como lo exige la gente tras el 6 de junio", sostuvo Rubio Torres.

Por ello, los panistas anunciaron que buscarán un formato dinámico y republicano para el Tercer Informe, "desde donde se escuche la voz de los ciudadanos. Vamos por respuestas a la inseguridad, al bajo desarrollo económico, a la poca atención del sistema de salud local, a la movilidad, entre otros temas", enfatizaron.

JL