Ovidio Guzmán no está libre, revela García Harfuch

Este martes 22 de julio, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó en "La Mañanera del pueblo" de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que Ovidio Guzmán no está libre , pese a versiones que así lo manejan.

"Está confirmado que Ovidio no está libre, que sigue bajo custodia, que sigue en prisión, pero como se mencionó, fue detenido por autoridades mexicanas y entregado a Estados Unidos bajo tratado de extradición", dijo García Harfuch en la conferencia.

Según explicó el funcionario en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, el hijo de Joaquín "Chapo" Guzmán sigue bajo custodia, es decir, se mantiene en prisión en Estados Unidos. Asegura que no hay indicios de que vaya a salir libre pronto.

"No está libre, está detenido, el acuerdo en ningún momento se habla de una liberación de Ovidio. Él está detenido, si bien ha tomado un criterio de oportunidad en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, no quiere decir que esté libre o que haya indicios que vaya a salir libre pronto, al momento no lo tenemos".

El pasado 11 de julio, Ovidio Guzmán López se declaró culpable de cargos de narcotráfico en EU. Es el primero de los hijos de "El Chapo" en llegar a un acuerdo de culpabilidad.

Los fiscales alegaron en el juicio que Ovidio Guzmán López y su hermano, Joaquín Guzmán López, dirigían una facción del Cártel de Sinaloa, al cual se le conoce como "Los Chapitos", y las autoridades federales en 2023 describieron la operación como un esfuerzo masivo para enviar cantidades "asombrosas" de fentanilo a Estados Unidos.

Ovidio Guzmán López se declaró culpable de cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero y armas de fuego relacionados con su papel de liderazgo en el cártel.

Conocido como "El Ratón" Ovidio desapareció del registro del Buró Federal de Prisiones (BOP) y no se encuentra más en la cárcel metropolitana de Chicago donde estaba detenido, tras declararse culpable.

Según se informó hace una semana, la búsqueda de su registro en el BOP arroja que Ovidio dejó de estar bajo custodia desde el lunes 14 de julio.

Ese día se dijo que esto no quiere decir que sea un hombre libre, sino que fue trasladado a un lugar no revelado, tras alcanzar un acuerdo con la Justicia de Estados Unidos.

*Con información de SUN y AP

