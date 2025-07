Según especialistas el Cártel de Sinaloa se está debilitando por las acciones del gobierno, pero primordialmente por las pugnas en su interior. Este fenómeno también tiene impacto en su contraparte, el Cártel Nueva Generación (CNG), pero ¿Cómo?

Algunos consideran que los impactos a un año de la entrega de Ismael "El Mayo" Zambada todavía no son del todo visibles en las ganancias del cártel , pero lo serán en un par de años.

De acuerdo con Teresa Martínez, profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, pasará algún tiempo antes de que se pueda ver qué organización sucederá al Cártel de Sinaloa y si finalmente las facciones de “La Mayiza” y “Los Chapitos” se organizarán como dos cárteles diferentes .

"Todavía no terminamos de ver cómo se asienta este cártel. Otro fue el Cártel de Sinaloa y me parece que difícilmente ya podemos hablar de un Cártel de Sinaloa, porque esas dos facciones empiezan a tomar cuerpo por sí solas, al menos en Sinaloa", expresó la especialista en seguridad entrevistada.

Alberto Aziz, profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), consideró que, efectivamente, aunque se conoce la pugna interna en el Cártel de Sinaloa, aún es poco el tiempo para conocer si está afectando sus negocios como organización criminal.

"Supuestamente se estaría debilitando el famoso Cártel de Sinaloa, pero en realidad hay todavía poca información de lo que pueda estar sucediendo hacia dentro de la organización.

"Lo que sabemos son los enfrentamientos, el número de muertos, las balaceras, pero, lejos de dar luz, eso sólo genera incertidumbre en términos de lo que nos importa como sociedad: ¿Cuándo va a empezar a disminuir de forma importante y significativa la violencia en estos territorios?", consideró.

Las oportunidades del CNG

Teresa Martínez comentó que cuando una organización criminal se confronta en su interior se abre una ranura que da pie a otras organizaciones para colarse en sus actividades ilícitas .

"Este reacomodo forzado del Cártel de Sinaloa es un espacio de ventaja tanto para el gobierno como para el Cártel Nueva Generación, por eso los esfuerzos federales en materia de seguridad también se enfocan más en dañar a esta última organización, para evitar que se cuelen en esa ranura", dijo.

Armando Rodríguez consideró que si bien el Cártel de Sinaloa se ha venido debilitando mucho a partir de la entrega de Ismael Zambada a EU, sigue funcionando en sus negocios y eso llevará a que en unos dos años se logre ver a dos organizaciones distintas, emanadas del mismo grupo criminal .

"Me parece que, en el transcurso de uno o dos años, las acciones del Gobierno federal van a determinar si tendremos a un grupo o dos con esta gran capacidad de control territorial en el país y de alcance transnacional, que es una de las particularidades que tiene el Cártel de Sinaloa", indicó.

Precisó que el CNG tal vez no está preparado en cuanto a relaciones internacionales, como sí las tiene el Cártel de Sinaloa , pero eso no significa que no considere entrar en alguno de los espacios que descuiden “Los Chapitos” y “La Mayiza” por su lucha interna.

Caída de Zambada, punto de quiebre

La entrega de Ismael "El Mayo" Zambada a autoridades estadounidenses se registró de manera sorpresiva en un aeropuerto de Nuevo México, Estados Unidos, y fue un factor para debilitar al Cártel de Sinaloa.

