Otálora fue presionada por gobierno federal en elecciones de Puebla: PAN

El secretario general del Partido Acción Nacional (PAN), Héctor Larios, señaló que es presumible que "hubo fuertes presiones" del gobierno de Morena contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para forzar la renuncia de su presidente Janine Otálora.

Indicó que de acuerdo con el comunicado de la magistrada, al externar que hay "tensiones" por conflictos electorales recientes, se puede advertir que se está refiriendo a las elecciones de Puebla, donde su voto fue definitivo para reconocer la legalidad de la elección y el triunfo de Martha Erika Alonso y de Acción Nacional.

"De ser así, este será un duro golpe para la democracia mexicana, que se inscribe en un contexto en el que el nuevo gobierno pretende debilitar a las instituciones, a los organismos autónomos y a todo aquel que piense diferente", expresó en un comunicado.

Larios Córdova llamó a la sociedad mexicana a defender la democracia y las libertades que se han conquistado durante décadas.

"Es el momento de recordarle al Presidente que si bien 30 millones votaron por él, hay 58 millones que no lo hicieron. No puede seguir con ese discurso que divide a los mexicanos y considera enemigos a quienes no se le rinden incondicionalmente", afirmó.

El ex senador recordó que Acción Nacional nació hace 80 años para luchar por la democratización del país, por lo que hoy reiteran que están en contra de entregar el "poder absoluto a una sola persona", e invitan a todos los demócratas a constituir un solo frente, pues el país lo exige.

LS