Octavio Ocaña: por qué la familia del actor mexicano cuestiona las circunstancias de su muerte (y qué dicen las autoridades)

La muerte del actor Octavio Ocaña ha causado conmoción en México.

El joven de 22 años, quien se hizo popular desde que tenía 5 años por con su personaje de Benito en la serie Vecinos, falleció el pasado viernes por un impacto de bala en la cabeza tras una persecución policial en una autopista en las afueras de la capital.

Según la Fiscalía estatal, el actor falleció por un disparo de un arma que se encontraba en el interior del vehículo y que se accionó al chocar el auto con un muro.

"A consecuencia del impacto de la camioneta, accidentalmente Octavio N disparó a sí mismo el arma de fuego que tenía en la mano derecha, la bala le impactó en la cabeza y por esta lesión perdió la vida cuando era trasladado al hospital para recibir atención médica", indica un comunicado oficial publicado en Facebook.

Sin embargo, la polémica rodea la muerte de Ocaña luego de que la familia pusiera en tela de juicio la versión oficial de lo ocurrido.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, donde ocurrieron los hechos, anunció el domingo que investigará el caso por presuntas violaciones de derechos humanos contra Ocaña.

El fallecimiento de Ocaña generó conmoción entre muchos mexicanos, viralizándose el hashtag #JusticiaParaBenito en redes sociales.

Qué dicen las autoridades

Según el reporte oficial, la policía quiso detener el vehículo de Ocaña tras recibir un reporte "de que había unas personas a bordo de una camioneta Jeep color gris que portaban arma de fuego", aunque no está claro cómo conocieron de la existencia de la presunta pistola.

La Fiscalía asegura que, aunque se le ordenó detener el vehículo, el el actor aceleró para evitar ser detenido, lo que inició la persecución. Después perdió el control del auto y se estrelló a un costado de la autopista.

"En su intento por huir, el conductor de la camioneta particular se impactó́ y fue encontrado lesionado con un arma de fuego en la mano, sin embargo, aún se encontraba con vida, por lo que de inmediato se solicitó́ el apoyo de las unidades de emergencia de Protección Civil, quienes le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron al hospital (…), donde momentos más tarde perdió́ la vida", explica el reporte de las autoridades..

La policía asegura que no hubo intercambio de disparos y el examen de toxicología indicó que el actor dio positivo a alcohol y tetrahidrocannabinol, el componente psicoactivo de la marihuana.

En el vehículo, indicó la Fiscalía, había latas de cerveza y una botella de tequila vacías.

Qué dice la familia

El padre del joven, Octavio Pérez, rechazó la versión oficial y aseguró que el arma y el alcohol en la escena del accidente habrían sido plantados.

"No me pregunten de armas porque eso no existe, esas son cosas que le inventaron, claro que fue algo sembrado, tenía quien lo cuidara y ellos (los policías) son los que traen armas", dijo en declaraciones a medios locales.

En un video que parece mostrar los momentos posteriores al impacto del carro contra un muro de la autopista -y cuya autenticidad no pudo ser confirmada por BBC Mundo- se ve a un joven que se toca con la mano derecha ensangrentada una herida en la cabeza mientras la policía esposa a otro de los ocupantes del carro.

En la grabación, no se aprecia a los agentes ofrecer primeros auxilios o intentar ayudar al joven herido.

Pérez y otros familiares del actor responsabilizaron a la policía de lo sucedido.

"Estoy destrozado y esto va para todos los padres que han perdido un hijo como yo, están expuestos nuestros hijos, por esta política que tenemos y por esa policía, que son unos corruptos, porque eso fue lo que pasó con mi hijo", dijo el padre del joven intérprete.

En declaraciones publicadas por el diario Reforma, las hermanas del actor, Ana y Bertha Ocaña, también calificaron lo sucedido de "injusticia".

"Por supuesto que sí fue un caso de injusticia. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y vamos a pedir justicia", dijo Ana.

"Desafortunadamente vivimos en un país en el que no existe la justicia y, al parecer, nunca va a existir", aseguró por su parte Bertha.

Compañeros de reparto de Ocaña también expresaron su conmoción por la muerte del actor, quien también trabajó en producciones mexicanas como Érase una vez (2007), La familia P.Luche (2007), Hermanos y detectives (2009); Te doy la vida (2020) y La mexicana y el güero (2020).

"La violencia una vez más nos arrebató a uno de los nuestros. Octavio desde niño, se ganó el corazón de muchos mexicanos. Me uno a todas las voces que exigen justicia para él y su familia", escribió en Instagram el director de Vecinos, Eugenio Derbez.

