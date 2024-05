La noche de este miércoles 22 de mayo, el escenario en el que se llevaba el cierre de campaña de Lorenia Canavati, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de San Pedro Garza García, en Nuevo León, se desplomó, dejando, al menos, 50 personas heridas y cinco muertos.

Lo que pocos saben es que en ese mismo escenario actuaría el grupo Bronco, ya que estaban como los encargados de amenizar el final del evento.

Incluso, horas antes de que éste iniciara, Lupe Esparza, vocalista de la banda confirmó su presencia: "Hola gente hermosa de San Pedro, soy su amigo Guadalupe Esparza y les recuerdo que esta noche tenemos una cita en el cierre de campaña de nuestra amiga Lorenia. Ahí nos vemos", expresó en un video que compartió en sus redes sociales.

Ante la preocupación de los fans y los familiares la agrupación decidió emitir un comunicado en su cuenta de Instagram para dar a conocer su estado de salud.

"Estamos bien, nuestro staff así como nosotros estamos perfectamente bien", dijo Esparza.

Asimismo, lamentó lo sucedido en el evento, aseguró que no tienen ningún tipo de información al respecto y pidió por la salud de quienes se encontraban en él: "Son cosas que está fuera de uno. Nosotros no sabemos absolutamente nada y solo deseamos que nuestros fans y las familias que fueron a este evento estén bien y no haya más que lamentar".

La banda reconoció que se encuentra triste por la situación, por no haber podido estar frente al público y por quienes, desgraciadamente, se encontraban en el momento del derrumbe.

En las imágenes que ya se han hecho virales en las redes sociales, se ve el momento exacto en el que la estructura colapsa y se viene abajo con Canavati y Jorge Máynez, candidato a la presidencia, arriba de ésta.

#Relevante | El grupo Bronco informa que se encuentran bien tras el desplome del templete en San Pedro Garza García dónde se encontraba Jorge Álvarez Máynez en el que fallecieron cinco personas; la agrupación iba a realizar una presentación en ese mismo escenario pic.twitter.com/7A0SqD815X — Azucena Uresti (@azucenau) May 23, 2024

