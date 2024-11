Una triste noticia se dio a conocer en el estado de Nuevo León. Una pareja que había sido reportada como desaparecida fue encontrada sin vida.

Luis Javier Guzmán Barragán y Azeneth Alfonso Martínez, de 25 y 20 años, respectivamente, fueron encontrados sin vida en el municipio de El Carmen, Nuevo León; tenían planes para casarse el próximo 26 de diciembre.

Después de que sus cadáveres fueron encontrados en una vivienda ubicada en el cruce de Fénix y Hércules, en el Fraccionamiento Antares, familiares de las víctimas exigieron justicia para esclarecer los hechos y dar con los responsables del doble homicidio.

Aunque hasta anoche la Fiscalía General de Justicia no había establecido de manera oficial la identidad de las víctimas, sus conocidos ya habían lanzado mensajes en redes sociales para exigir justicia y dar la condolencia a sus familiares.

"Descansa en Paz Luis Javier Guzmán Barragán y que brille para ti la luz perpetua, no es un adiós si no un hasta pronto, vuela alto muy alto, hijo".

"No puedo creer ni asimilar esta noticia tan lamentable al saber que hoy dejaste este mundo terrenal para siempre. Como quisiese que fuera mentira y me dijeran que es un mal sueño, pero no, te arrebataron de nuestro lado con saña", publicó en sus redes sociales Liz Alemán, madre de Luis Javier.

"Hoy no solo perdí a un hijo si no una parte de mí se fue contigo, gracias por haberme aceptado en tu vida y considerarme tu mamá", externó.

El hallazgo de los cuerpos se reportó el pasado miércoles en la colonia, donde la pareja fue vista por última vez.

La Fiscalía General de Justicia emitió la ficha de búsqueda a través del Grupo Especial de Búsqueda Inmediata de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Los novios fueron encontrados en estado de descomposición y se presume que la muerte obedeció a una asfixia provocada.

