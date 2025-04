Periodistas, fotógrafos y trabajadores del gremio se reunieron hoy por la tarde en el Parque Bicentenario para exigir mejores condiciones laborales tras el fallecimiento de Berenice Giles y Miguel Hernández, quienes perdieron la vida durante el primer día del Festival Ceremonia, celebrado el sábado y cancelado el domingo tras la tragedia.

El sábado, una estructura de metal decorativa colapsó y cayó sobre las víctimas, quienes eran fotógrafos y trabajaban para el medio independiente “Mr. Indie”, especializado en música alternativa y festivales.

“Berenice y Miguel no son una estadística. Todos nosotros, escritores, fotógrafos, tenemos la herramienta del cambio. Si no exigimos esas condiciones, nadie nos las va a dar. Si no señalamos a las empresas, a las promotoras, a los artistas, nadie lo hará” dijo una de las personas presentes al micrófono.

Los nombres de las víctimas, Bere y Miguel, comenzaron a circular en redes sociales antes de ser confirmados por organizadores o autoridades. La falta de comunicación oficial, así como el aparente desinterés de las promotoras y medios con los que colaboraban, encendió la indignación entre sus colegas.

En el evento, los asistentes denunciaron la precarización del trabajo periodístico en festivales: acreditaciones a cambio de fotografías, amenazas veladas por parte de promotores y la falta de reconocimiento formal de la relación laboral. “Es deplorable que a cambio de un boleto o un crédito en las fotos crean que pueden hacer lo que quieran con nosotros. Somos personas. Nuestro trabajo vale. Nosotros valemos”, se escuchó entre los gritos.

CT