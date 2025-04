Morenistas que aman a Trump

Este domingo, conspicuos simpatizantes de Morena celebraron que Donald Trump haya publicado en su red social un spot en inglés de la campaña del Gobierno de México en contra de drogas. ¿Se darán cuenta de que se están descarando como trumpistas?

Empecemos por recordar lo elemental: Trump es xenófobo y ha sido particularmente agresivo en contra de las y los migrantes mexicanos.

Ha ofendido a la sociedad mexicana al señalar que nuestro país envía al suyo a la peor gente; lo cual es, obviamente, una gigantesca falsedad, y una estrategia para despertar odio racial antimexicano.

En su primera presidencia, Trump implementó una medida de separación de familias de migrantes. La prensa reveló las condiciones en que se retenía a niños: en jaulas. Desde el Papa Francisco hasta la ONU condenaron esa política.

En su nueva campaña por la presidencia de Estados Unidos, prometió la mayor deportación en la historia. Medios de EU han reportado que, a pesar de que los intentos por cruzar se han desplomado a niveles históricos, lo cual habla de que la nueva Casa Blanca ha logrado infundir miedo, el mandatario no está satisfecho y exige a su equipo concretar la expulsión masiva. Para ello piensan en que, contra la ley, la agencia tributaria revele a las autoridades migratorias domicilios de migrantes. Irán por ellos a sus casas.

El miedo mencionado en el párrafo anterior incluye a miles de migrantes mexicanos, por si lo olvidan los trumpistas que hoy le pregunten a la Presidenta Claudia Sheinbaum, a manera de celebración, qué opina de que Donald haya compartido el video de su gobierno.

La segunda presidencia de Trump incluye, desde luego, poner en riesgo los trabajos en México de miles de personas. Con su política de aranceles, que sí ha castigado a nuestro país, pretende enviar aquí al desempleo a muchos. ¿Están felices por el retuit, morenistas?

En coyunturas como la que se vive hay que elegir bando.

Trump es un anexionista que hace honor a quienes en su país ven en México a una nación de la cual aprovecharse.

Trump es un enemigo de la ciencia y de la sustentabilidad.

Trump es un billonario rapaz que cree que deben cerrar en México las armadoras de autos de marcas de EU.

Igualmente, por si los aplaudidores del Gobierno Mexicano lo pasan por alto, Trump no cree en castigar a sus amigos de las armerías que ponen en manos de los cárteles mexicanos rifles de alto poder.

A él no le importa que siga el baño de sangre mexicana; todo lo que pretende es que hagamos la chamba sucia de detener migrantes foráneos y que Sheinbaum aprehenda a narcos mexicanos y se los entregue como trofeo de cacería. ¿Corresponsabilidad? Ja.

Trump no es un amigo de México. Cuando ha dicho que con México “vamos bien”, no habla para nada sobre la relación bilateral. No, mis confundidos gobiernistas proTrump, él no cree en un mundo de cooperación, ni en el T-MEC. Para él, MAGA es lo único que cuenta.

A ver dizque izquierdistas, repitan: el gobierno de Trump lo mismo detiene migrantes con documentos acusándolos de cometer un pecado de libertad de expresión pro-Palestina, que envía a detenidos a cárceles salvadoreñas donde se violan derechos.

Porque una cosa es que la Presidenta tenga que lidiar con él para proteger la nación, y otra muy distinta es que morenistas se emocionen y crean que un retuit de un personaje así —antimexicano, antiderechos, antiaborto, antiempleosaquí…— es una buena noticia.

Dar un RT a un spot antiadicciones no lo redime. Seguro algo trama, y no será bueno.